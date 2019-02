Si avvicina il Carnevale: il divertimento è contagioso per questo week-end, ecco cosa fare

Eventi

| 15:30 - 22 Febbraio 2019

Tante le feste e gli eventi.

I festeggiamenti della ricorrenza più colorata dell'anno, il Carnevale, entrano nel vivo, a fare da cornice anche teatro, musica, sport e incontri culturali interessantissimi.





TEATRO E MUSICA





Venerdì, ore 21 e 15, Emilio Solfrizzi sarà lo straripante interprete del monologo tennistico-esistenziale Roger, allo Spazio Tondelli di Riccione. L’azione si svolge su un campo da tennis e rappresenta un’immaginaria e tragicomica partita tra un generico numero due e l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i tempi, un fuoriclasse di nome Roger.





Venerdì, al teatro degli Atti, Overload, un esperimento di ipertesto teatrale: a partire da un discorso centrale, i performer offrono continuamente dei collegamenti a contenuti nascosti che innescano possibili azioni e immagini. Il pubblico ha la facoltà di rifiutare i collegamenti e continuare a seguire il discorso, oppure di attivarli. QUI tutte le info.





Una amara comicità invaderà il Teatro CorTe di Coriano venerdì 22 febbraio in compagnia di Antonello Fassari e il suo Che amarezza. Una guida per sfuggire ai dispiaceri della vita seguendo l'iter di Cesare, un uomo tanto amareggiato quanto saggio. Un viaggio dai greci fino ai giorni nostri per conoscere il nemico e sconfiggerlo.





Un’altra domenica dedicata alle favole per piccoli e grandi spettatori di Arcipelago Ragazzi. Domenica 24 febbraio (alle 16,30) presso il Salone Snaporaz di Cattolica andrà in scena un classico delle favole per bambini: Hansel e Gretel della Compagnia Europa Teatri. QUI tutte le info.





Il gruppo musicale Vizi Capitali si esibirà a Santarcangelo il 20 febbraio alle 22 all’Ottavino, presentando i brani del loro primo lavoro discografico, "Borderline". Il progetto nasce dall'idea del bellariese Paolo Faetanini, cantante e chitarrista del gruppo e autore dei brani. QUI tutte le info.





CULTURA





Venerdì 22, ore 17, sala del Giudizio, Museo della Città di Rimini, si terrà la presentazione del libro autobiografico di Wu ming 2 e Antar Mohamed Timira "Romanzo meticcio". Sarà presente Antar Mohamed Marincola, coautore del romanzo, mediatore culturale, formatore e operatore culturale, plurilaureato nell’università di Bologna. QUI tutte le info.





"Sicurezza e libertà. Terrorismo e immigrazione contro la fabbrica della paura". É questo il titolo del libro dell’esponente del Pd ed ex ministro dell’Interno Marco Minniti che sarà presentato a Rimini venerdì 22 febbraio presso la Cineteca in via Gambalunga 27. Appuntamento alle 21 con l’autore e il giornalista Brahim Maraad, redattore esteri per l’Agenzia Giornalistica Italia. QUI le info.





Prosegue con grande successo la rassegna Contaminando di Rimini Classica con uno degli appuntamenti più importanti: Domenica 24 febbraio al Museo della Città di Rimini alle ore 17,00, sarà La Magia dei Cartoni Animati a incantare grandi e piccini. QUI tutte le info.





Venerdì 22 febbraio alle ore 17,30 Pietro Bartolo racconterà la sua attività di medico per i migranti che sbarcano a Lampedusa in dialogo con il regista Maurizio Zaccaro. Responsabile del servizio sanitario e del poliambulatorio di Lampedusa, Bartolo parlerà della sua esperienza a partire dai libri – entrambi pubblicati da Mondadori – “Le stelle di Lampedusa. La storia di Anila e di altri bambini che cercano il loro futuro fra noi” (2018) e “Lacrime di sale. QUI tutte le info.





SPORT





Dopo il grande successo dell’edizione record del 2018 che ha visto oltre 10.000 presenze, tornano al Marco Simoncelli, domenica 24 febbraio, gli OPEN GAMES. Running, roller, ciclismo, mountain bike, veicoli a propulsione umana, fixed bike, indoor cycling e indoboard saranno gli sport, tutti rigorosamente non motoristici, protagonisti dell’intera domenica. QUI tutte le info.





Sul fronte del pattinaggio artistico Riccione ospita sabato 23 e domenica 24 al Play Hall 20 squadre di Pattinaggio Sincronizzato che si sfidano per il Campionato Interregionale con le specialità Sincronizzato Junior e Senior. Già registrati atleti dal Veneto con 3 squadre , Lombardia con 6 squadre ed Emilia Romagna con 9 squadre, ciascuna delle quali formata da 16 atleti e 4 riserve. QUI tutte le info.





DISCOTECHE





Il venerdì in riviera è rigorosamente targato "Chalet Byblos": il rifugio più glamour del week-end si animerà con show Restaurant & Disco con Terrazza Lounge. Super Dinner e Disco open 23.30 in consolle Franz Frisani e Domez.





Per la prima volta a Riccione arriva il party per gli amanti della musica anni 90. Il Peter Pan Riccione è il protagonista di questo grande evento che vede salire sul palco della discoteca una ricca animazione con Dj, ballerini e i fantastici personaggi degli anni 90.





Continuano senza sosta le serate di musica rock al Bradipop Rimini. La discoteca ti aspetta sabato 23 febbraio con un nuovo progetto musicale di Any Other. Adele Nigro sale sul palco del Bradipop per presentare il suo nuovo capolavoro che a detta di molti è un vero e propria evoluzione.