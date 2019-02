Eventi

| 08:44 - 21 Febbraio 2019

L’onorevole Marco Minniti.

"Sicurezza e libertà. Terrorismo e immigrazione contro la fabbrica della paura". É questo il titolo del libro dell’esponente del Pd ed ex ministro dell’Interno Marco Minniti che sarà presentato a Rimini venerdì 22 febbraio presso la Cineteca in via Gambalunga 27. Appuntamento alle 21 con l’autore e il giornalista Brahim Maraad, redattore esteri per l’Agenzia Giornalistica Italia.