Vizi capitali, la band riminese presenta il suo primo disco all'Ottavino

| 17:32 - 16 Febbraio 2019

La band vizi capitali nella caricatura della copertina del disco 'borderline'.

Il gruppo musicale Vizi Capitali si esibirà a Santarcangelo il 20 febbraio alle 22 all’Ottavino, presentando i brani del loro primo lavoro discografico, "Borderline". Il progetto nasce dall'idea del bellariese Paolo Faetanini, cantante e chitarrista del gruppo e autore dei brani. Con Riccardo Magnani, Faetanini forma un duo (chitarra e contrabbasso). I brani sembrano reggere bene l’essenzialità del solo accompagnamento ritmico e quel punto entrano a far parte del progetto musicisti professionisti come Paolo Paganelli (diplomato conservatorio, polistrumentista, collabora con vari gruppi musicali, varie registrazioni tra cui i Siman Tov) e Luca Quadrelli (Bellaria-Sax contralto e soprano, diplomato in conservatorio ha suonato con jazzisti quali Fabrizio Bosso, Massimo Manzi, Marco Tamburini). Gli arrangiamenti si arricchiscono di nuove influenze musicali e anime folk, rock e jazz, che trovano un loro equilibro e si caratterizzano con una loro identità "borderline".