Hansel e Gretel arrivano a Cattolica al Salone Snaporaz

Eventi

Cattolica

| 10:50 - 22 Febbraio 2019

Hansel e Gretel.

Un’altra domenica dedicata alle favole per piccoli e grandi spettatori di Arcipelago Ragazzi.

Domenica 24 febbraio (alle 16,30) presso il Salone Snaporaz di Cattolica andrà in scena un classico delle favole per bambini: Hansel e Gretel della Compagnia Europa Teatri.

Una casa nel bosco, una famiglia in difficoltà. Due bambini, soli, di fronte alla durezza del mondo ed al buio del bosco, sono i protagonisti di questa fiaba classica, antichissima ma sempre urgente da raccontare: perché ci può accadere di perderci nel bosco? Perché le persone di cui più ci fidiamo possono arrivare ad abbandonarci? Perché possiamo fare pessimi incontri e andare incontro a gravi pericoli quando siamo soli e lontani da casa? E come fare per affrontare le più grandi paure che si annidano del profondo del nostro cuore? Hansel e Gretel vengono abbandonati a sé stessi nel folto di un bosco scuro e pericoloso e non arriverà una fata buona o un oggetto magico a salvarli. Dovranno cavarsela da soli, ma soli non saranno veramente: saranno insieme e coraggiosamente andranno incontro al loro destino…

Lo spettacolo utilizza principalmente la tecnica del racconto orale, con la sua essenzialità e immediatezza, nel tentativo di cogliere l’essenza più profonda del racconto, lasciando alla voce e al corpo tutta la loro forza evocativa.

Età consigliata: dai 3 anni

Ingresso: € 5,00 bambini, € 7,00 adulti