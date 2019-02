Open Games al Circuito di Misano: in pista tutti gli sport non motoristici

Sport

Misano Adriatico

| 12:01 - 13 Febbraio 2019

Open games Misano edizione 2018.

Dopo il grande successo dell’edizione record del 2018 che ha visto oltre 10.000 presenze, tornano al Marco Simoncelli, domenica 24 febbraio, gli OPEN GAMES.

Running, roller, ciclismo, mountain bike, veicoli a propulsione umana, fixed bike, indoor cycling e indoboard saranno gli sport, tutti rigorosamente non motoristici, protagonisti dell’intera domenica,.

Dalle 7.30 fino al tramonto il Circuito di Misano aprirà gratuitamente le porte a tutti gli sportivi, alle famiglie, ai bambini per vivere una giornata all’insegna del puro divertimento.

I primi a calcare la pista saranno i veicoli a propulsione umana, fra cui biciclette reclinate e biciclette carenate con scocca rigida.

A seguire, prenotandosi in paddock presso l’area Bike park, famiglie e bambini potranno calcare la pista con le proprie biciclette e percorrere i 4.226 mt del Misano World Circuit.

Alle 9,30 scenderanno in pista gli amatori del podismo con la tradizionale passeggiata in pista, non competitiva, per proseguire con la Diecimila metri running. Con le 1.200 presenze dello scorso anno questa disciplina si conferma sempre la più attesa. In questi anni, infatti, la competizione è cresciuta tantissimo e alla scorsa edizione hanno partecipato atleti da tutta Italia, con un livello agonistico decisamente alto.

Torna anche per il 2019 l’evento targato “Freestyle Riccione”, che propone la 2° MWC SKATING RACE, una vera e propria maratona per roller. A questa si aggiungerà il Trofeo di Roller Cross in paddock, dove ci si sfiderà a colpi di slalom e salti.

Tante le novità di questa settima edizione degli OPEN GAMES. In primo luogo si terrà la prima MWC WEREWOLF RUN, obstacle race che si snoderà dentro e fuori le mura del circuito, attraversando la pista internazionale, la flat track, i prati e le tribune del circuito. Gli atleti affronteranno svariati ostacoli posizionati lungo il percorso.

Inoltre, in paddock, sarà allestito dall’Asd Bike Park, un percorso a gimkana per adulti e bambini con ostacoli e difficoltà di vario livello da affrontare a bordo di mountain bike.

Per gli appassionati di fitness alle 15,00 e alle 16,00 (su prenotazione) si potrà pedalare, a ritmo di musica, durante la prima MWC ICYFF Class, sessione di indoor cycling, all’interno della Sala Simoncelli affacciata sulla pit lane del circuito.

Protagonista della giornata come sempre, l’ecosostenibilità, tema a cui il Misano World Circuit è molto sensibile. Il progetto KISS Misano, infatti, non vive solo in occasione del mondiale GP, ma tutto l’anno e in occasione di Open Games nessun veicolo a motore sarà utilizzato, le leading car delle gare saranno quindi veicoli elettrici forniti dal partner Renauto.

“Con questa giornata vogliamo ribadire l’importanza dello sport che genera passione, unisce le persone e stimola lo spirito di appartenenza - spiega il managing director di MWC Andrea Albani - gli Open Games generano divertimento e voglia di stare insieme, ma l’evento è soprattutto un’occasione per far conoscere il circuito a tutti”.

“Il rapporto tra il Circuito e la comunità di Misano si è rafforzato in questi anni e l’evento nasce anche in risposta all’associazionismo sportivo del territorio che ha trovato nel circuito un impianto capace di ospitare una manifestazione così articolata con tante discipline sportive.”

Mi preme, infine, sottolineare che con gli Open Games si apre ogni anno la stagione sportiva del Circuito ed è primo evento della stagione completamente green che metterà fin da subito a sistema le guide linee del progetto Kiss con azioni concrete per crescere nel solco della sostenibilità” conclude Albani.

Gli Open Games sono organizzati da MWC in collaborazione con il Comune di Misano Adriatico, le associazioni sportive del territorio Misano Podismo, Eurobike Riccione, Freestyle Riccione, Asd Team Regina, Asd Bike Park Riccione, HPV Propulsione Umana e Dafne Fixed. L’evento è da sempre vicino al sociale e anche quest’anno sarà un’occasione per le associazioni di volontariato del territorio di presentarsi al pubblico.

Open Games, domenica 24 febbraio, Misano World Circuit. Dalle 7.30 alle 19.00. Ingresso Gratuito.

Per iscriversi alle gare consultare il sito www.misanocircuit.com