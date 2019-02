Pattinaggio: due importanti appuntamenti nel weekend per gli atleti di Riccione

Sport

Atlete del pattinaggio sincronizzato Riccione.

La Riviera Romagnola si prepara ad accogliere centinaia di pattinatori per due grandi eventi nazionali organizzati dalle diverse sezioni del Pattinaggio Riccione: il Campionato Interregionale di pattinaggio artistico sincronizzato e la MWC Skating Race, la giornata del pattinaggio in linea sulla pista del Misano World Circuit.

Sul fronte del pattinaggio artistico Riccione ospita sabato 23 e domenica 24 al Play Hall 20 squadre di Pattinaggio Sincronizzato che si sfidano per il Campionato Interregionale con le specialità Sincronizzato Junior e Senior. Già registrati atleti dal Veneto con 3 squadre , Lombardia con 6 squadre ed Emilia Romagna con 9 squadre, ciascuna delle quali formata da 16 atleti e 4 riserve.

Gli oltre 300 atleti e atlete si contenderanno l’accesso ai Campionati Assoluti di fine marzo a Firenze.

Questo campionato riccionese ha una particolarità, per la prima volta in assoluto in Italia le gare saranno giudicate con nuovo e complesso metodo di punteggio denominato Rollart, un esame molto severo per gli atleti e una sfida organizzativa particolarmente complessa anche per la società ospitante.

Scendono in gara per il Pattinaggio Artistico Riccione due squadre, con programmi gara completamente nuovi.

Il gruppo Juniores formato da Eleonora Bacchini, Giulia Carella, Vittoria Ceci, Diana Cherniak, Serine Giulietti, Martina Liverani , Giada Micheli, Laura Modica, Irene Pesaresi, Giulia Piccioni, Benedetta Prioli, Maria Giulia Prioli , Maddalena Rastelli, Lucrezia Soldati, Vittoria Soldati, Valentina Tonti, Chiara Urbinati e Micol Zini, presenteranno “Katonga” performance allegra e vivace con i colori della giungla.

Il gruppo Senior, formato da Valentina Beltrambini, Alessia Bernardi, Ilaria Bertuccini, Pamela Caridi, Dalila Cecchetti, Vera Corazzi, Asia Innocenti, Cristina Leo, Alessandro e Rebecca Liane, Maddalena Marinozzi, Matilde Migani, Anastasia Raffaelli, Giulia Sciannimanico, Amanda Simoncelli, Alessia Tonti,

Valentina Trevisan, presenteranno “Il richiamo del mare” è un omaggio al mare e alla nostra bella Riccione bagnata dal mare. Un evento importante, la cui buona riuscita è garantita da una fitta rete di collaborazione tra Pattinaggio Riccione, amministrazione comunale e strutture alberghiere.

Sul fronte del pattinaggio inline il Freestyle Riccione, sezione inline del Pattinaggio Riccione accoglierà nelle giornata di domenica oltre 300 atleti del mondo del pattinaggio inline con un evento “fuori porta” nella vicinissima Misano, e più precisamente all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Il Freestyle Riccione è impegnato con la seconda edizione della MWC SkATING RACE . La giornata del pattinaggio in linea all’interno degli Open Games Misano, la giornata che l’autodromo dedica agli sport non motorizzati.

La MWC SkATING RACE è una intera giornata all’insegna del pattinaggio “da strada” ed attira pattinatori da tutta Italia. Oltre 300 iscritti, destinati ad aumentare grazie alle buone previsioni meteo del week end, provenienti dalla Sicilia al Trentino ed un paio di presenze internazionali d’Oltralpe . La MWC SkATING RACE si articolerà in diverse attività: una pattinata rilassata alla scoperta della pista adatta a qualsiasi capacità, un trofeo di roller cross in paddock dove gli atleti si sfideranno in un percorso ad ostacoli con rampe e curve secche, e poi la tanto attesa maratona di mezzogiorno, dove quasi 300 atleti solcheranno la pista dei bolidi del moto GP ad una velocità che raggiunge, per i più forti, anche i 40 km orari. Per tutte le attività è ancora possibile iscriversi sul sito www.mwcskatingrace.it

La MWC SkATING RACE è una grande sfida annuale che il Freestyle Riccione ha deciso di portare avanti non solo per offrire ai pattinatori velocisti l’opportunità unica in Italia di pattinare su una pista motociclistica, ma soprattutto per divulgare la cultura del pattinaggio in linea a tutti i livelli, uno sport poco conosciuto ma facilmente praticabile non solo nelle palestre, bensì nelle nostre meravigliose piste ciclabili sul mare, che tutta Italia ci invidia.

La MWC SkATING RACE è resa possibile grazie all’ottima collaborazione con lo staff del Misano World Circuit e del Comune di Misano, che ogni anno offrono un’opportunità più unica che rara ai tutti i pattinatori di Italia di incontrarsi in un luogo speciale ed emozionante.