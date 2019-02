Domenica al Museo un tuffo nelle magiche atmosfere dei cartoni animati

Eventi

Rimini

| 11:26 - 19 Febbraio 2019

Lupin.

Prosegue con grande successo la rassegna Contaminando di Rimini Classica con uno degli appuntamenti più importanti: Domenica 24 febbraio al Museo della Città di Rimini alle ore 17,00, sarà La Magia dei Cartoni Animati a incantare grandi e piccini.



C'è un ragazzino che non ha mai sognato di essere Lupin o Ufo Robot e una ragazzina Candy Candy o l'Ape Maia? Con le splendide voci di Ala Ganciu e Marco Giorgi e della giovanissima Stella Giorgi, accompagnati da Aldo Maria Zangheri alla viola, Jean Gambini al sax e contrabbasso, Mattia Guerra alla tastiera e Lorenzo Rinaldi alla cocktail drums sarà un tuffo nelle magiche atmosfere dei cartoni animati, con le sigle che hanno fatto la storia della televisione italiana e con i disegni con la sabbia del “mago” Mauro Masi che rapiranno i ragazzini e li trasporteranno in una atmosfera incantata. Arrangiamenti originali di Marco Capicchioni, Aldo Zangheri e Mattia Guerra.



Biglietto non numerato €10.00 adulti, €7.00 ragazzi fino 14 anni. Biglietteria presso ENI Station di Ercole Gori in via Marecchiese 284 Rimini e online ww.riminiclassica.it