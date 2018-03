A Rimini si celebra il ‘Boss’, arriva la ‘Coppi e Bartali’ e si accendono le fogheracce. Ecco cosa fare nel week-end

Eventi

Rimini

23 Marzo 2018

La primavera pare aver ingranato e il fine settimana a Rimini e provincia si preannuncia carico di eventi: cinema, musica, teatro e cultura…volete pianificare il week-end? Ecco qualche idea per come passarlo!





TEATRO





Venerdì 23 marzo, ore 21, al Teatro Sociale Novafeltria il Teatro delle Ariette porta in scena "Tutto quello che so del grano", uno spettacolo di grande qualità, coinvolgente e poetico; uno spettacolo fatto di pochi, semplici, elementi: una lettera, una focaccia, un uomo e una donna, la campagna e il teatro. Lo spettacolo, in programma lo scorso 23 febbraio, era stato rinviato per maltempo.





Ultimo appuntamento, sabato 24 marzo alle ore 21, con l’edizione 2018 di “Un Teatro per i Ragazzi” al Teatro di San Leo a Pietracuta. La compagnia Teatro Due Mondi presenterà lo spettacolo Le nuove avventure dei Musicanti di Brema, scritto da Gigi Bertoni e diretto da Alberto Grilli.





Cresce l’attesa per i due appuntamenti con lo spettacolo “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli” al Teatro Pazzini di Verucchio (sabato 24 marzo) e al Teatro CorTe di Coriano (sabato 31 marzo) nell’ambito delle Stagioni teatrali dirette dalla Compagnia Fratelli di Taglia. QUI tutte le info.





Le Gemelle Mejerchold in partenza per New York: evento speciale al Mulino di Amleto a Rimini domenica 25 Marzo 2018. Dalle ore 20.30 in collaborazione con il Mulino di Amleto avrà luogo la prima serata-evento dedicata alla trasferta internazionale delle Gemelle: una serata di spettacolo e a seguire un divertente asta con i significant objects, gli oggetti-culto delle Dive e del fedele polistrumentista Vladivostock, che verranno battuti all’asta con la complicità di Marco Mussoni: tutto il ricavato della serata verrà devoluto a sostegno del viaggio.





FESTE E MANIFESTAZIONI





Ritorna Glory Days - l'evento più atteso dai fans di Bruce Springsteen che radunerà centinaia di fans provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere all’evento sotto il segno della musica del rocker del New Jersey. Il titolo di questa edizione è "Talk about dream" tratta da Badlands, la canzone che apre l'album 'Darkness on the edge of town' che quest'anno compie 40 anni. Da venerdì a domenica QUI tutto il programma.





Venerdì 23 marzo lo showroom Reggini si veste a festa e, per chiudere la settimana in maniera frizzante e a suon di musica, in occasione del lancio della nuova AUDI A7 Sportback, propone “Audi Molecular Cocktail Party”.Un appuntamento aperto a tutti con inizio alle ore 18.00 organizzato da Reggini con un mood degno a dare il benvenuto alla nuova creatura di casa Audi. QUI tutte le info.





Domenica sera, a partire dalle ore 20.00, piazzale Roma a Riccione e la spiaggia libera saranno il grande palcoscenico e le quinte su cui andrà in scena il rito che segna l’arrivo della primavera e che, dall’antichità al cinema di Fellini, è rimasto uno dei simboli più potenti e popolari della cultura romagnola. Light my fire. La fugaracia di Riccione è l’evento di anteprima di Beach & Love.





Torna in spiaggia, a piazzale Boscovich, l’appuntamento con la Festa della Fogheraccia, col grande falò sulla spiaggia libera e il mercatino di generi vari con bancarelle di prodotti gastronomici, dolciumi e giocattoli già dal tardo pomeriggio.





CINEMA





Ultimo appuntamento al Nuovo Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) per la rassegna Notorius Cineclub dedicata ai film di qualità: giovedì 22 alle ore 21.15 e sabato 24 marzo alle ore 17 e alle ore 21.15 (biglietti € 6 interi, € 5 ridotti) è in programma il film Finché c’è Prosecco c’è speranza di Antonio Padoan con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Liz Solari e Roberto Citran. QUI tutte le info.





Proseguono le matinée domenicali del Cinema Fulgor: ogni domenica alle 10,30 appuntamento al cinema per la colazione e alle 11 proiezione di film cult della cinematografia mondiale. Domenica 18 marzo è la volta di Grand Budapest Hotel, un film di Wes Anderson.





MOSTRE, VISITE E CULTURA





Fino a sabato 24 marzo a Riccione c’è l'appuntamento culturale che guarda oltre i confini e mette a fuoco cosa avviene nel resto del mondo. Prosegue dunque il viaggio degli Incontri del Mediterraneo, giunti quest’anno alla sedicesima edizione. Anche per il 2018 l’Associazione Michele Pulici, che organizza l’appuntamento, ha scelto di scandagliare fatti, conflitti, crisi e cambiamenti che attraversano tutti i Paesi della frontiera sud del Mediterraneo. QUI programma e info.





A Rimini si potrà vivere da sabato 24 marzo il mondo di uno dei più importanti pittori italiani: nella Sala dell'Arengo arriva 'Caravaggio Experience', videoinstallazione dedicata a vita e opere di Michelangelo Merisi, coprodotta da Medialart e Maggioli Musei. Il pubblico sarà immerso in uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata di quasi 50 minuti, in onda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo.





Domenica 25 marzo 2018 si tiene a Gemmano il primo Grotteday. Una giornata di inizio primavera che sancisce l’apertura della programmazione primavera-estate delle attività e delle visite alla Riserva Naturale Orientata di Onferno, alle sue Grotte carsiche ed ai suoi sentieri naturalistici. QUI tutte le info.





Sabato 24 e domenica 25 marzo, in occasione delle Giornate Fai di Primavera, saranno visitabili in tutta Italia 1000 luoghi d’arte. La Delegazione FAI di Rimini propone per questa 26° edizione delle Giornate il percorso “Sulle ali del liberty”. Nel programma delle Giornate FAI è inserita anche la visita alla Galleria d’arte moderna e contemporanea Villa Franceschi, a Riccione, che testimonia un momento fondamentale della storia di Riccione: lo sviluppo della città balneare tra la fine dell’800 e i primi del ‘900.





Torna a Rimini, da venerdì a domenica, al Palacongressi, la terza edizione della 'Tattoo Convention': un viaggio di tre giorni dedicato all’arte dell’inchiostro su pelle, che mette in contatto gli appassionati con l’universo dei professionisti di questa disciplina. Da tutta l’Italia e dall’estero i più grandi artisti di tatuaggio si danno appuntamento per presentare la loro abilità al pubblico, sfidandosi in numerose gare suddivise in categorie. Programma completo





SPORT





Torna a Riccione la prestigiosa gara ciclistica internazionale per professionisti a tappe: la Coppi e Bartali si corre dal 22 al 25 marzo; a Riccione la partenza della seconda tappa è fissata per venerdì 23 marzo. QUI tutte le info.