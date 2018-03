Teatro Verucchio, doppio sold out per Paolo Cevoli e il suo racconto della Bibbia

Eventi

Verucchio

| 11:20 - 21 Marzo 2018

Cresce l’attesa per i due appuntamenti con lo spettacolo “La Bibbia raccontata nel modo di Paolo Cevoli” al Teatro Pazzini di Verucchio (sabato 24 marzo) e al Teatro CorTe di Coriano (sabato 31 marzo) nell’ambito delle Stagioni teatrali dirette dalla Compagnia Fratelli di Taglia. Il pubblico romagnolo non ha voluto perdere le ultime repliche stagionali del nuovo spettacolo del mattatore riccionese facendo registrare con largo anticipo il sold out per entrambe le date. Sul palco Paolo Cevoli si cimenta con il Libro dei Libri trasformandolo in un grande affresco teatrale e musicale, con la complicità in scena delle vocalist Daniela Galli, Silvia Donati e Cristina Montanari. Facendo emergere il lato ironico delle vicende e dei personaggi biblici per evidenziarne con leggerezza la morale senza tempo.