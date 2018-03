Rimini, al Tiberio "Finché c'è Prosecco c'è speranza", giovedì ultimo appuntamento con rassegna Notorius

Eventi

| 10:42 - 21 Marzo 2018

Ultimo appuntamento al Nuovo Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) per la rassegna Notorius Cineclub dedicata ai film di qualità: giovedì 22 alle ore 21.15 e sabato 24 marzo alle ore 17 e alle ore 21.15 (biglietti € 6 interi, € 5 ridotti) è in programma il film Finché c’è Prosecco c’è speranza di Antonio Padoan con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Liz Solari e Roberto Citran.

L’ispettore Stucky (Giuseppe Battiston), protagonista di Finché c’è Prosecco c’è speranza, è chiamato a investigare su un apparente caso di suicidio: quello del facoltoso conte Desiderio Ancillotto, che si è tolto la vita con un gesto teatrale e improvviso.

Stucky (metà persiano, metà veneziano) appena promosso, tenta goffamente di portare avanti le indagini, schiacciato dall’inesperienza e dal peso di ingombranti questioni irrisolte. Tra filari e bollicine, il tenace ispettore si confronta con bottai, osti, confraternite di saggi bevitori, realizzando che la chiave per risolvere il mistero sta nella peculiare visione della vita che anima la zona; che la soluzione al suicidio-delitto del conte passa per la sua cantina, tra vetro e sughero, alcol e lieviti addormentati. Esordio registico condotto con garbo e leggerezza, nella tradizione del “mystery” più classico, ricco di colpi di scena e tratto dal romanzo di Fulvio Ervas.