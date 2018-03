Al via la Coppi Bartali, 170 ciclisti in gara: si parte da Gatteo, poi tappa a Riccione

Sport

Gatteo

| 17:29 - 21 Marzo 2018

Si aprirà giovedì 22 marzo, con il tradizionale doppio appuntamento di Gatteo, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, la gara organizzata dal Gruppo Sportivo Emilia che si concluderà con l’inedita cronoscalata a Montegibbio domenica 25 marzo.

Al via della corsa, valida anche come terza prova della Ciclismo Cup e come prima prova della Challenge Beghelli Emilia Romagna, ci saranno 170 corridori in rappresentanza di 25 squadre tra le quali sei World Teams: Team Sky, Team EF – Education First, Mitchelton Scott, Team Lotto NL Jumbo, Movistar Team e Trek Segafredo.





La prima semi-tappa (partenza ore 9,00) si disputa sulle strade dell’Unione dei Comuni del Rubicone (Gatteo, Gambettola, Longiano, San Mauro Pascoli e Savignano sul Rubicone). Si tratta di una gara in linea che comprende tre circuiti: il primo di 17.6 km, il secondo di 13.3 km ed il terzo di km 8.7.

Tutte le operazioni preliminari e la partenza ufficiosa si terranno a Sant’Angelo e nelle prime fasi di corsa si raggiunge Gatteo Mare per poi transitare una prima volta sotto il traguardo di Gatteo ed immettersi nella strada che porta a Gambettola prima di salire verso Longiano (163 m slm) dove è posto il primo GPM poco prima dell’inizio del circuito che sarà affrontato poi per due volte.

Nelle fasi finali si attraverserà la frazione di Fiumicino e poco dopo, sul traguardo di Via Roma, conosceremo il primo leader della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che indosserà la maglia “E-R vince lo Sport”.

Nel pomeriggio (partenza prima squadra ore 15,30) si correrà la cronosquadre di 13,3 chilometri che da Gatteo Mare porterà i corridori a Gatteo.





La Settimana Internazionale Coppi e Bartali verrà trasmessa quotidianamente in differita dalle 17.30 in TV su Rai Sport, Bike Channel, Eleven (America del Nord + Canada), sulla pagina facebook ufficiale @PMgliveSport e sul web pmgsport.it – repubblica.it – tuttobiciweb.it – direttaciclismo.it – cyclingpro.net – mondiali.net – inbici.net - federciclismo.it – oasport.it – sportgo.tv – lapresse.it – pulsemedia.it – flobikes.com (Stati Uniti e Canada e America Latina, Asia, Australia e U.K).