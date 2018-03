Caravaggio, una videoinstallazione a Rimini. Viaggio virtuale nel mondo dell'artista apre stagione turistica

Eventi

Rimini

| 20:06 - 21 Marzo 2018

A Rimini si potrà vivere da sabato 24 marzo il mondo di uno dei più importanti pittori italiani: nella Sala dell'Arengo arriva 'Caravaggio Experience', videoinstallazione dedicata a vita e opere di Michelangelo Merisi, coprodotta da Medialart e Maggioli Musei. Il pubblico sarà immerso in uno spettacolo di proiezioni e musiche della durata di quasi 50 minuti, in onda contemporaneamente lungo tutto il percorso, senza interruzioni e a ciclo continuo. Sono 57 i capolavori in cui si potranno immergere i visitatori, riprodotti con l'uso di 17 proiettori. Ogni sezione è legata ad un tema 'caravaggesco': dalla ricostruzione dei suoi studi sulla luce all'analisi dei processi compositivi di un artista che ritraeva solamente dal vero, passando per la rappresentazione della natura e della violenza fino ad arrivare ad un tour virtuale nei luoghi dove visse. L'evento, sottolinea il sindaco Andrea Gnassi, apre la stagione turistica riminese alle porte di Pasqua e affiancherà da file aprile la Biennale del Disegno.