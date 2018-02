Un'autobiografia in cucina, al profumo di pane fresco: lo spettacolo al teatro Sociale di Novafeltria

Eventi

20 Febbraio 2018

Venerdì 23 febbraio, ore 21, al Teatro Sociale Novafeltria il Teatro delle Ariette porta in scena "Tutto quello che so del grano", uno spettacolo di grande qualità, coinvolgente e poetico; uno spettacolo fatto di pochi, semplici, elementi: una lettera, una focaccia, un uomo e una donna, la campagna e il teatro.





Gli attori fanno il pane, lo preparano in scena e vogliono condividerlo con il pubblico, invitato a partecipare al convivio al termine dello spettacolo.





Un'autobiografia in cucina, tra grano e terra, lettere d'amore e ricordi. Un racconto intimo al profumo di pane fresco: un mondo sommerso che ritorna in vita alla luce bassa di un rito antico, poetico e quotidiano insieme.





Il mattino seguente sabato 24 febbraio alle ore 10, per il ciclo Teatro Scuola Teatro la compagnia Teatro delle Ariette condurrà l’incontro-laboratorio "La vita attorno a un tavolo", dedicato agli studenti delle scuole di Novafeltria.





“A teatro il cibo ci interessa, perché è materia, gesto. Ci interessa parchè stimola storie e attiva la memoria, una memoria sensoriale ed emotiva. Attorno a un grande tavolo faremo la pizza, tutti insieme e nelle pause di lavorazione ci racconteremo, partendo dal cibo, dalla pizza che stiamo preparando e che alla fine condivideremo. Cercando di catturare quegli squarci di vita che si aprono attorno a un tavolo.” Teatro delle Ariette





Grazie al contributo della comunità e del pubblico del Teatro Sociale Novafeltria, per lo spettacolo "Tutto quello che so del grano" sono a disposizione 6 biglietti sospesi. Coloro che desiderano usufruire di questa opportunità di ingresso gratuito, sono pregati di contattare il numero 333/3474242 per concordare la modalità di ritiro.