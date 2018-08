Concerti, motori, brindisi e feste: Rimini e provincia si lasciano travolgere dagli eventi

Eventi

Rimini

| 11:54 - 24 Agosto 2018

Musica, motori, brindisi, feste: anche questo week-end Rimini e provincia fanno un carico di eventi, per tutti i gusti. Se volete organizzarvi al meglio ecco qualche idea per trascorrere il fine settimana al Top.





ENOGASTRONOMIA E FESTE





Al via la terza edizione del Sangiovese Street Festival con un programma tutto da vivere.I primi a prendere posto tra le fila del centro storico di Coriano saranno le rinomate cantine del territorio che presentano in degustazione un’ampia selezione di etichette dei miglior vini doc. Vino, cibo ma anche spettacoli a tutte le ore. Una kermesse di show a cielo aperto dalle 20 alle 24 tra clownerie, giocolieri, acrobati. QUI tutte le info.





Dopo i successi di venerdì 6 e 20 luglio, venerdì 24 agosto torna la serata dedicata allo shopping, con aperitivi, musica e concerti, che si terrà per le vie del borgo dalle 19 alle 24. Oltre 100 le attività economiche che aderiscono alla terza serata della “Shopping Street”. In piazza Ganganelli, invece, ci saranno le bancarelle del mercatino dei bambini. QUI tutte le info.





Sabato 25 agosto, per celebrare la luna piena, dopo il primo successo di luglio, Rimini ospiterà il suo secondo Fullmoon Party, in contemporanea con le famose spiagge di Koh Phangan. Sulla spiaggia libera di San Giuliano si ricreerà l’atmosfera dell’evento thailandese più famoso al mondo. Location unica e pittoresca, luci, fuoco e spettacolo a partire dalle 19:00 in compagnia di artisti di strada, giocolieri, body painter, acrobati e dj del territorio. QUI tutte le info.





San Leo ricorda il Conte di Cagliostro con “AlchimiAlchimie”, l’evento tanto atteso che sabato 25 e domenica 26 Agosto 2018 trasformerà il Centro Storico leontino nel palcoscenico naturale e perfetto per spettacoli di piacevole intensità e performance di artisti e compagnie capaci di emozionare adulti e bambini, in ogni angolo della città. QUI tutte le info.





MUSICA E SPETTACOLI





Il tanto atteso appuntamento con il DTM è ormai alle porte. Sabato e domenica infatti al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” prenderà il via lo show con i bolidi Mercedes-AMG, Audi e BMW. Il prestigioso campionato automobilistico si annuncia spettacolo da mille e una notte, con le gare in notturna sabato e domenica, oltre al concerto di Gianna Nannini sabato sera nel paddock 2 di MWC. QUI tutte le info.





Venerdì 24 Agosto alle ore 21.30 l'Associazione Riccione Alba presenta "Sabbia sulle Note", spettacolo di musica, immagini ed emozioni a cura di Nazario Borghi e Mauro Masi. Le migliori canzoni della musica italiana cantate dal vivo, illustrate con disegni sulla sabbia sul tavolo luminoso e proiettate su un maxi schermo, presso i Giardini dell'Alba. QUI tutte le info.





Con AppassionaTE torna il 25 agosto dalle ore 21,00, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento col Teatro dei Cinquequattrini al Castello di Montefiore Conca. Un teatro itinerante, intelligente e coinvolgente in grado far aprire nuovi sguardi su scenari più o meno conosciuti. Lo spettacolo AppassionaTE è basato sulla splendida figura storica di una grande protagonista femminile dell’epoca culturale e intellettuale europea di fine ottocento. QUI tutte le info.





Come ogni anno alla fine di agosto si insedia al Castello degli Agolanti la musica indie e indipendente dei Tafuzzy Days, il festival nato e cresciuto a Riccione che ha lanciato, tra gli altri, i fenomeni musicali del momento, come Calcutta e Lo Stato Sociale. Appuntamento isabato e domenica al Castello degli Agolanti, dalle ore 20.





CINEMA E INCONTRI





Il maestro dell’avventura Marco Buticchi ospite domani – venerdì 24 agosto – di MOBY CULT, la rassegna di incontri con l’autore. Alle 21 nella corte di Castel Sismondo, Buticchi presenta il suo ultimo best seller, “La luce dell’impero” (Longanesi, 2017). La vicenda si svolge in Messico tra i giorni nostri e il XIX secolo, con protagonisti Oswald Breil e Sara Terracini. QUI tutte le info.





Un film che parla del potere dell’immaginazione e dei luoghi dimenticati non poteva che essere tra le scelte della rassegna cinematografica alla Colonia Bolognese. Venerdì 24 agosto alle 21, nella serata dedicata al cinema e alla fotografia per “Il Potere dell’immaginazione. Storie incredibili di persone che hanno cambiato il loro (e il nostro) mondo” arriva “Visages, Villages”, il documentario girato a quattro mani dalla regista leggenda della Nouvelle Vague Agnès Varda e dallo street photographer JR. La proiezione sarà anticipata dalla presentazione del libro Colonie di Lorenzo Mini.





Esordio per il film “Famosi in 7 giorni”, pellicola di esordio dietro la macchina da presa dell'attore riccionese Gianluca Vannucci. L’ anteprima si terrà sabato 25 Agosto alle ore 21,15 a cinema in Giardino in viale Lazio 6, attiguo alla biblioteca comunale di Riccione. Sarà presente il regista e il cast.





DISCOTECHE





Venerdì 24 agosto al Cocorico Riccione arriva il produttore più chiacchierato di Tomorrowland 2018. In consolle Salvatore Ganacci. La serata continua ancora una volta con una grande icona della discoteca, Dj Cirillo.





Venerdì al Top Club Show Dinner, "La Suite": sulla nuova, meravigliosa terrazza davanti al mare, “Strars & Dreams”, Cena Spettacolo Guest Dj Max Monti e Guest Voice by Samuele Sbrighi. After dinner "Summer House Music" con Fabrizio Fratta & White Angel.





Sabato al Byblos Club party “La festa dei dolari”: pool dinner con master chef Francesco Arena. Dj show by Max Monti dalle 21.30. A seguire disco con Dj Max Monti, Franz Frisani e Luca P.