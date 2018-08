San Leo ricorda il Conte di Cagliostro, torna 'AlchimiAlchimie'

Eventi

Rimini

| 13:39 - 18 Agosto 2018

San Leo ricorda il Conte di Cagliostro con “AlchimiAlchimie”, l’evento tanto atteso che sabato 25 e domenica 26 Agosto 2018 trasformerà il Centro Storico leontino nel palcoscenico naturale e perfetto per spettacoli di piacevole intensità e performance di artisti e compagnie capaci di emozionare adulti e bambini, in ogni angolo della città.

Per rendere più piacevole l’attesa oltre alla tradizionale cena in Fortezza (Venerdì 24 Agosto), quest’anno l’evento si arricchisce di una “anteprima”, nelle giornate di mercoledì 22 e giovedì 23, che prevede all’interno della Fortezza Rinascimentale:

dalle ore 18.00 “Momenti all’insegna del benessere”, conoscenza e sperimentazione di:



Biocostellazioni

(Emanuela Presepi - www.emanuelapresepi.it)



Discipline Olistiche, Bio Naturali ed Essenze

(Associazione il Richiamo - www.associazioneilrichiamo.com)



Calligrafi a onciale

(Emanuela Zannetti - www.tipmercanti.org)



Trattamenti Energetici con l’uso del suono della voce e l’utilizzo di pietre e cristalli

(Roberto Piani - Synergia www.energiaerilassamento.it)



Metodo Pilates

(Atelier Pilates - Facebook Atelier Pilates)



Disciplina della Numerologia

(Rita Faccia - www.numerologiaritafaccia.it)



Fitoterapia

(Studio Rhodiola -www. zoyabulakhovska.wixsite.com)



Tecniche di Rilassamento e Riequilibrio Energetico

(Facebook Associazione Nuova Vita - Benessere Naturale Olistico



Dalle ore 21.00, Rassegna cinematografica e Osservatorio Astronomico



Film in Rocca

Proiezione di film nelle incantevoli sale dei Torrioni



Esplorazione e conoscenza della volta stellata

Osservazione al telescopio della luna, di alcuni pianeti e della volta celeste guidati dagli astrofili dell’Osservatorio Astronomico - Monte San Lorenzo di Monte Grimano Terme.



Il 22e 23 Agosto biglietto di ingresso alla Fortezza dalle ore 18.00 € 4.00, comprensivo di Rassegna Cinematografica e Osservatorio Astronomico, Momenti all’insegna del benessere nei quali è inclusa la sperimentazione di due attività.





Venerdì 24 Agosto dalle ore 16.00, il Centro Storico inizierà animarsi con l’Apertura del Mercatino Alchemico, mentre alle ore 20.30 avrà luogo la “Cena-spettacolo” in Fortezza. Musica, paradisi di luce, evoluzione di cerchi e sfere si uniranno alla suggestiva cena nella scenografica atmosfera della Fortezza.



Cena: Catering Il Sottobosco di Badia Tedalda (AR).

Facebook: Ristorante e Catering Sottobosco.



Spettacolo: Simone Al Ani.

Illusionismo, movimento e poesia si incontrano in uno spettacolo di sfere, cerchi e fuoco che si animano sfidando la gravità e le sue leggi.

www.simonealani.it



Musiche: Trio Insieme Armonia.

Arpa, violino e voce ripercorreranno le note di E. Morricone, N. Piovani, L. Cohen e altri compositori.

Facebook: Insieme Armonia.



Sono disponibili ancora alcuni posti con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio Turistico I.A.T. Tel 0541/926967 - info@sanleo2000.it, (costo Euro 38.00 a persona).



L’edizione 2018 di AlchimiAlchimie sceglie quale tema “Humanitas nel Nome della Rosa”.

Humanitas, cultura letteraria, virtù di umanità, stato di civiltà. Tornare agli antichi, non per imitarli, ma per diventare moderni “cittadini del mondo”, evolvendo come una Rosa che da bocciolo si schiude, petalo a petalo, per trovare una nuova e sapiente identità in armonia con il genere umano, la natura, l’universo.

Ne parleremo ad AlchimiAlchimie attraverso incontri e conferenze e lo vivremo attraverso spettacoli che renderanno tutti protagonisti coinvolgendo gli spettatori con nuove emozioni e suggestioni.



La rassegna si aprirà ufficialmente sabato 25 Agosto alle ore 10.30 nel Teatro del Palazzo Mediceo, con i saluti delle Autorità e l’Intervento di Vanessa D’Ambrosio,Capo Delegazione di San Marino presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.