Alex Zanardi e Gianna Nannini infiammano il Misano World Circuit per il campionato DMT

Eventi

Misano Adriatico

| 11:56 - 21 Agosto 2018

Parte mercoledì il lungo weekend dedicato al ritorno del DTM in Italia, il prestigioso campionato automobilistico protagonista da venerdì a Misano World Circuit, che si annuncia spettacolo da mille e una notte, con le gare in notturna sabato e domenica, oltre al concerto di Gianna Nannini sabato sera nel paddock 2 di MWC.

Il programma parte con l’imperdibile appuntamento di Riccione. Mercoledì alle 18.40 nella cornice di Villa Mussolini Alex Zanardi si racconterà alla vigilia del ritorno in pista e sarà intervistato da Lia Capizzi, giornalista di SKY Sport. L’appuntamento è aperto al pubblico.

A seguire, Zanardi incontrerà i media e alle 21.30 salirà sul palco di Deejay On Stage in piazzale Roma, dove sarà intervistato da Andrea & Michele, voci di Radio Deejay, per un altro appuntamento con tutti coloro che amano questo straordinario personaggio, esempio di indomita volontà in ogni sua azione.

Alex Zanardi sarà in pista a MWC con la BMW M4 DTM appositamente adattata per ospitarlo a bordo senza protesi.

Sabato e domenica lo show del DTM si trasferirà in pista con i bolidi Mercedes-AMG, Audi e BMW.

Sabato alle 20.30 è in programma il concerto di Gianna Nannini; a seguire, alle 22.30, semaforo verde di gara 1.

Per la prima volta una gara del DTM si correrà in notturna grazie all’impianto di cui è dotato MWC. Per chi acquisterà il biglietto in prevendita (circuito TicketOne) il costo partirà da soli 25 euro e comprenderà concerto e gara grazie all’iniziativa di ITR, società che organizza il DTM. Il concerto si svolgerà nell’area del paddock 2, accessibile sia dalle tribune (per chi è già in circuito) sia dall’esterno (ingresso principale di Misano World Circuit di via Kato).

La foto di Gianna Nannini nella gallery è di Denis Oregan