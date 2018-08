Montefiore Conca, il castello diventa teatro: sabato spettacolo itinerante ed interattivo

Eventi

| 12:00 - 21 Agosto 2018

Con AppassionaTE torna il 25 agosto dalle ore 21,00, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento col Teatro dei Cinquequattrini al Castello di Montefiore Conca. Un teatro itinerante, intelligente e coinvolgente in grado far aprire nuovi sguardi su scenari più o meno conosciuti.

Lo spettacolo AppassionaTE è basato sulla splendida figura storica di una grande protagonista femminile dell’epoca culturale e intellettuale europea di fine ottocento. Per una notte, la dimora malatestiana si trasformerà in un palazzo del XIX secolo nel quale l’affascinante scrittrice e psicanalista Lou Salomé forma le sue adepte.

Tra gli ambienti della rocca quattro incontri inviteranno il pubblico a partecipare sensorialmente e attivamente ad ogni scena, facendo diretta esperienza del pensiero culturale, filosofico e poetico sull’erotismo e sull’amore di Lou e delle sue allieve e seguaci.

Costo 10,00 euro - prenotazione obbligatoria, ingresso ogni 20 minuti circa dalle 21 alle 23.

Info 0541 980179 - 3342701232