Moby Cult, venerdì a Rimini il maestro dell'avventura Marco Buticchi ospite a Castelsismondo

Eventi

Rimini

| 10:02 - 23 Agosto 2018

Il maestro dell’avventura Marco Buticchi ospite domani – venerdì 24 agosto – di MOBY CULT, la rassegna di incontri con l’autore promossa da Manola Lazzarini per l’associazione “Il libro nella città”, in collaborazione con Cna e Comune di Rimini.

Alle 21 nella corte di Castel Sismondo, Buticchi presenta il suo ultimo best seller, “La luce dell’impero” (Longanesi, 2017). La vicenda si svolge in Messico tra i giorni nostri e il XIX secolo, con protagonisti Oswald Breil e Sara Terracini.

I due amatissimi personaggi nati dalla penna di Buticchi, in crociera a bordo del loro yacht Williamsburg, per una banale avaria sono costretti a riparare in un porto appena a sud di Tijuana. A pochi metri di distanza dall'approdo, viene ucciso un giudice che aveva fatto parte del pool antinarcos messicano. Il giudice, scopriranno Oswald e Sara, stava cercando di comunicare proprio con loro prima di cadere vittima della criminalità organizzata. Ma i cartelli della droga, si sa, non perdonano e Oswald Breil è una pedina scomoda...

L'inestricabile matassa della storia spesso gioca incomprensibili scherzi, collegando fatti lontani nel tempo e nello spazio con un impercettibile filo. E così torneranno in scena i diamanti di Massimiliano d’Amburgo che sono stati, secoli prima, le basi sulle quali costruire un impero all'apparenza legittimo, ma grondante di sangue innocente.

Marco Buticchi è nato alla Spezia nel 1957 e risiede a Lerici, è sposato e ha due figlie. Laureato in Economia e Commercio all'Università di Bologna nel 1982 ha lavorato per vari anni come trader petrolifero in una multinazionale, lavoro che lo ha portato a viaggiare spesso in Medio Oriente, Africa, Europa e Stati Uniti. Collabora come opinionista con diverse riviste e quotidiani.

Nel 1991 e nel 1992 ha pubblicato e distribuito a proprie spese due romanzi, con cui ottiene un grande successo. Nel 1995 è decisivo l'incontro con l'editore Mario Spagnol, e nel 1997 esce il primo romanzo nella collana “I maestri dell’avventura” di Longanesi, insieme ad autori internazionali del calibro di Wilbur Smith, Patrick O'Brian e Clive Cussler. Il titolo è subito best seller, e a esso ne seguono molti altri, che confermano il gradimento del pubblico e la consacrazione di Buticchi tra gli autori italiani più amati nel genere avventura, storia, mistero, sempre ai primi posti nelle classifiche di vendita.

I suoi romanzi sono stati tradotti, riscuotendo notevole successo all’estero, in lingua tedesca, spagnola, portoghese, romena e greca. Nel 2008 è stato nominato dal presidente Giorgio Napolitano “Commendatore al merito della Repubblica Italiana” per aver contributo alla conoscenza e alla diffusione della lingua italiana nel mondo.

L’incontro inizia alle 21 nella corte di Castel Sismondo (Rimini) ed è a ingresso libero.