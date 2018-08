Sangiovese street festival, camminate e colazione contadina: Coriano si veste a festa nel weekend

Eventi

Coriano

| 11:10 - 23 Agosto 2018

Il Comune di Coriano e Pro Loco Coriano hanno voluto affiancare 2 eventi collaterali al Sangiovese Street Festival, in programma venerdì 24 e sabato 25 agosto.

Arriva, a Coriano, il mercatino dei bambini!!! Si svolgerà nella serata di venerdì 24 in via Garibaldi dalle ore 18:30 in poi.

Anna Pecci (consigliere comunale): “Una simpatica iniziativa la cui parola d’ordine è “divertirsi”, un momento d’incontro tra ragazzi di età compresa dai 6 ai 14 anni il cui scopo è scambiare, vendere e comprare giocattoli, figurine, libri e altro attinente il mondo ludico dei bambini. Per esporre è necessaria la prenotazione.”

Mentre Domenica 26 alle ore 7:00 del mattino si darà inizio al programma del calendario delle camminate autunnali, nel territorio corianese.

4 gli appuntamenti in programma, oltre a domenica 26 agosto con la 3^ edizione della camminata mattutina con colazione contadina . La partenza è alle ore 7:00 in piazza Don Minzoni.

Giovedi 27 settembre alle ore 20.30 la seconda edizione della Wellness valley cammina, in contemporanea con tutti i gruppi di cammino della Romagna. Partenza ore 20.30 con partecipazione gratuita.

Domenica 14 ottobre si festeggia la Giornata del Camminare con un percorso trekking attraverso sentieri e pranzo/degustazione.

Infine il 25 dicembre , per il quarto anno consecutivo , ci sarà la corsetta e camminata di Natale, un' ora di movimento prima dei cappelletti.

Anna Pazzaglia assessore del comune di Coriano: “Queste iniziative stimolano le persone a camminare sui sentieri delle bella e curata campagna corianese, facendo scoprire quanto ha da offrire l'entroterra in termini di percorsi naturalistici e possibilità di attività sportive nella natura.

In questo modo viene valorizzato il patrimonio e la bellezza del territorio, creando anche le condizioni per sviluppare l'economia e quella vocazione turistica che anche un comune dell'entroterra può avere.”

Per le prenotazioni e richiesta informazione ci si può rivolgere alla Pro Loco tel 0541 656255. www.prolococoriano.it