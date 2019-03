Week-end speciale a Rimini e provincia: eventi per tutti i gusti, ecco cosa fare dall'8 al 10 marzo

Eventi

Rimini

| 15:41 - 08 Marzo 2019

Luna Park.

E’ in arrivo un week-end carico di gusti, note d’opera, gran cinema e appuntamenti “in rosa” dedicati alla Festa della Donna. Ecco qualche spunto per organizzarsi al meglio e passare un finesettimana “top” a Rimini e provincia.





FIERE E MANIFESTAZIONI





Dal 9 al 17 marzo 2019 a Morciano di Romagna (RN) si svolge l'Antica Fiera di San Gregorio. La tradizione vuole che nella giornata di San Gregorio la fiera riproponga l'atmosfera e l'ambientazione tipiche della vita di campagna di un tempo con la mostra-mercato di cavalli, bovini, ovini e animali da cortile e prodotti della pastorizia. QUI tutte le info.





Arriva nel prossimo weekend a Rimini il “Panini Tour Up! 2019”. La grande iniziativa promozionale per il lancio della collezione “Calciatori 2018-2019” dà appuntamento ai fan delle figurine sabato 9 marzo presso la filiale di Intesa Sanpaolo di Piazza Ferrari, 7 (ore 10.00-18.00). Dopo il grande successo dello scorso anno, è stata confermata infatti la partnership strategica tra Panini e il gruppo Intesa Sanpaolo, che promuove il nuovo “XME Conto Up!” dedicato agli under 18. QUI tutte le info.





In piazza Tre Martiri, a Rimini, Artigiani al centro, Mostra mercato dell'artigianato handmade. Appuntamento con arte, creatività, design: una domenica al mese, artigiani, creatori e aspiranti designer propongono i loro manufatti utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l'intelletto e la fantasia. Orario: dalle 9.30 alle 19.00.





LA FESTA DELLA DONNA





Si apre venerdì 8 marzo la sesta edizione del ciclo di incontri Parla con lei. Sapienza contro violenza, promosso dall’associazione Coordinamento Donne Rimini. Alle ore 21 nella sede della Cineteca comunale (via Gambalunga 27, Rimini), dopo il saluto di Emma Petitti, assessora alle Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, Marcella Piccinini, regista, presenta La mia casa e i miei coinquilini. Il lungo viaggio di Joyce Lussu (documentario, 2016 - 56 min.). QUI tutte le info.





Come ogni anno l’8 marzo ricorre la Giornata internazionale della Donna, un appuntamento nato per celebrare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. Il Comune di San Giovanni è da sempre in prima linea per sostenere e valorizzare la Donna in tutte le sue sfumature ed anche quest’anno ha programmato diverse iniziative, intitolate “Le voci del femminile”. QUI tutte le info.





Due le iniziative organizzate dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Gabicce Mare in occasione della Festa della Donna: un concerto di raccolta fondi per il Centro Antiviolenza di Pesaro giovedì 7 marzo e l'inaugurazione della "Panchina Rossa" dedicata alle donne venerdì 8 marzo. QUI tutte le info.





MUSICA E TEATRO





Archiviato il successo delle manifestazioni per la riapertura, a 75 anni dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale, il Teatro Galli di Rimini comincia il suo percorso nel mondo della musica lirica presentando una delle opere di Giuseppe Verdi più amate di sempre, "La traviata". Un titolo non casuale che, nel giorno della festa della donna, 8 marzo ore 20.30, con Violetta propone uno dei personaggi verdiani più battaglieri e commoventi. QUI tutte le info.





Venerdì 8 marzo e il giorno successivo (sabato 9 marzo) il palcoscenico dei Teatri Pazzini di Verucchio e CorTe di Coriano omaggeranno la Festa della Donna. Per l’occasione uno spettacolo ad hoc firmato Compagnia Fratelli di Taglia che presentano Donna, Lirica…Onirica! A riempire la scena saranno racconti e poesie di Franca Rame, Stefano Benni, Alda Merini alternati al tessuto aereo, canto lirico, fusion dance e suggestive videoproiezioni.





Domenica 10 Marzo alle ore 18.00 prosegue la rassegna Oltremisura a cura de L’Attoscuro al Teatro Rosaspina di Montescudo con lo spettacolo Stasera sono in vena, di e con Oscar de Summa, attore-autore già vincitore del premio Hystrio Anct 2016, del premio Hystrio/Mariangela Melato 2017 e, con la Trilogia della provincia, del premio Rete Critica 2016.





CINEMA





Sabato 9 marzo il Cinema Fulgor ospiterà il regista Walter Veltroni, e assieme all'attrice del film Simona Molinari, presenteranno il film C'è tempo, girato proprio a Rimini con riprese anche presso la sala Federico. QUI tutte le info.





Domenica 10 e lunedì 11 marzo 2019 al Cinema Fulgor, continuano Le matinée domenicali con la colazione e film al Cinema Fulgor con Jules e Jim e Westwood – Punk. Icon. Activist. Il film in proiezione ‘Jules e Jim’ di Francois Truffaut, affronta il tema dei legami, come l’amicizia tra due uomini inseparabili e il rapporto con una donna che amano entrambI senza compromette la loro relazione. Nell’altra sala è in visione Westwood-Punk.Icon.Activist di Lorna Locker, film dedicato alla regina della moda, Dame Vivienne Westwood, conosciuta per la sua sovversiva e originale interpretazione della moda britannica e al suo successo internazionale. Orario: dalle 10.00 colazione, 10.30 proiezione del film Ingresso: a pagamento. Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it





DISCOTECHE





Il venerdì in riviera è targato "Chalet Byblos": il rifugio più glamour del week-end si animerà con il party Woman in Tunga, la festa delle donne, con cena e dopocena. Super Dinner show by Tunga dalle 21.30. Disco dalle 23.30 con Janina star, Miss Delicious, Emy, Patrick , Elisa, Scaia e Domez.





Il Peter Pan Riccione organizza venerdì un appuntamento speciale tutto dedicato al mondo femminile. In consolle arriva Sylvain Armand e per il pubblico femminile arriva Francesco Monte.





Sabato si balla al Bradipop Rimini con i The Urgonauts. La band romagnola ti porta in un lungo viaggio di musica rock tra i suoni giamaicani e leeperryana.