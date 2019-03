Walter Veltroni a Rimini per presentare "C'è tempo" al Fulgor

Eventi

Rimini

| 11:37 - 08 Marzo 2019

Walter Veltroni.

Sabato 9 marzo il Cinema Fulgor ospiterà il regista Walter Veltroni, e assieme all'attrice del film Simona Molinari, presenteranno il film C'è tempo, girato proprio a Rimini con riprese anche presso la sala Federico.

Il film viene distribuito dalla Vision Distribution, la casa di distribuzione cinematografica nata dall’unione di Sky Italia con cinque case di produzione italiane indipendenti (Cattleya, Wildside, Lucisano Media Group, Palomar e Indiana Production), in sala vi sarà Davide Novelli in sua rappresentanza durante la serata. Guidata da Nicola Maccanico, già direttore generale della Warner Bros Pictures, Vision Distribution si presenta al mercato con l’ambizione di proporre un nuovo modello di distribuzione cinematografica ovvero, “nasce per portare un contributo di innovazione e di crescita al mercato del cinema italiano, un mercato che si basa su una delle ricchezze più straordinarie del nostro paese: la creatività.”

C'è tempo, il film diretto da Walter Veltroni, segue la storia di Stefano (Stefano Fresi), quarantenne precario e immaturo, che vive in un paesino di montagna e fa un lavoro bizzarro: l'osservatore di arcobaleni. Stefano, quarantenne irrisolto, lui, che di suo padre non ha mai voluto sapere neanche il nome, deve lasciare però il paesino del Piemonte in cui vive per correre a Roma a causa della improvvisa scomparsa di quest'ultimo. Senza chiederlo né immaginarlo si ritroverà orfano e con un fratellastro tredicenne di cui non conosceva neppure l'esistenza: Giovanni, fin troppo adulto per la sua età, ma rimasto solo al mondo. Fra diffidenze iniziali e inaspettate complicità, inizieranno assieme un viaggio attraverso un'Italia dimenticata, un viaggio in macchina che si colorerà sempre più ad ogni tappa, come quella dell'incontro con la cantante Simona (Simona Molinari) in tour con la figlia”

PROGRAMMA sabato 09 marzo, Cinema Fulgor.

21:00 Presentazione del film da parte del regista Walter Veltroni e l'attrice Simona Molinari

21:20 Proiezione del film C'è tempo

Incontro con gli ospiti e visione del film C'è tempo costo 8,00 euro

I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del Cinema Fulgor, sia durante la serata ma anche nei giorni precedenti (fino ad esaurimento posti) passando personalmente negli orari di apertura del cinema: dalle ore 16:00 fino alle ore 21:30 (lunedì solo serale).