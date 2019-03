Festa della Donna, le iniziative a Gabicce Mare

Eventi

Rimini

| 15:56 - 05 Marzo 2019

Due le iniziative organizzate dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Gabicce Mare in occasione della Festa della Donna: un concerto di raccolta fondi per il Centro Antiviolenza di Pesaro giovedì 7 marzo e l'inaugurazione della "Panchina Rossa" dedicata alle donne venerdì 8 marzo.



Giovedì 7 marzo, alle ore 21 al Teatro Astra, in collaborazione con A.P.S. Musica Humana, andrà in scena lo spettacolo musicale "Donne che Cantano e Incantano" dedicato alle voci femminili che hanno caratterizzato la musica italiana. Tutto l'incasso della serata, al netto delle spese, sarà devoluto al Centro Antiviolenza di Pesaro "Parla con Noi", al fine di sostenere attivamente i progetti di prevenzione e tutela della figura femminile. Sul palco la San Marino Concert Band, con la voce di Tania Cervellieri ad interpretare brani di donne che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. A dirigere l'orchestra sarà il Maestro Dino Gnassi. L’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino, ha ricevuto anche il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Gradara. Costo del biglietto: 10 euro adulti. Prevendita presso: Lavasecco Jolly (via del Cardellino), Drogheria Marina (via Garibaldi), Scuola di Musica Creobicce, (via XXV Aprile centro civico) e Segreteria del Sindaco, Comune di Gabicce Mare (Info: tel 0541- 820631).



Venerdì 8 marzo, alle ore 10, presso Piazza Giardini Unità d'Italia, sarà inaugurata la "Panchina Rossa" dedicata alle donne. Da un’idea del writer Karim Cherif, la panchina rossa vuole rappresentare il posto occupato da una donna vittima di femminicidio, come segno visibile a tutti di un’assenza nella società causata dalla violenza. Interverranno gli studenti della scuola primaria "Dolcecolle" di Gabicce Mare.



“Un piccolo segnale di attenzione per un fenomeno in costante ascesa- sottolineano Rossana Biagioni, Assessore alle Pari Opportunità e Marila Girolomoni, Presidente della Commissione Pari Opportunità- un invito alla riflessione insieme agli studenti dell'istituto Lanfranco perché la giornata della donna metta in evidenza le difficoltà della condizione femminile, in particolare per coloro che subiscono in silenzio. Con la panchina rossa lasciamo al centro della città un simbolo di civiltà”.