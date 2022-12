Calcio Promozione Girone E: Misano ko in casa, la Stella supera il Bellaria

Sport

Rimini

| 16:50 - 18 Dicembre 2022



Misano - Forlimpopoli 1-2



MISANO: Bartolini, Palestini (20' st Coccia), Travagliati, Sanchez, Biaggi (30' st Signorini), Malpassi, Tirincanti (40' st Diop), Nigro, Salemme (26' st Maltoni), Antonelli, Mussoni. A disp. Valeriani, Del Bue, Kirilov. All. De Argila.

FORLIMPOPOLI: Lani, Ricci, Marzocchi, Giorgini, Bucci, Persiani, Diop, Torroni (27' st Vokrri), Chiarini, Mancini (45' st Amaducci), Ulivieri. A disp. Basso, Fabbri, Giulianini, Turroni, Pergolini, Milandri, Morandi. All. Bettini.



ARBITRO: Samaritani di Ravenna.

RETI: 29' pt Antonelli, 35' pt e 6' st Ulivieri.

AMMONITI: Ricci, Biaggi, Mussoni, Torroni, Vokrri.



S.Ermete - Bakia 0-0



S.ERMETE: Barbanti, Severi, Sancisi (45' st Bonifazi), Braschi, Politi, Mazzavillani, Antonelli (20' st Bento), Marcaccio (20' st Ponticelli), Bascioni, Fuchi, Brighi (20' st Ravaglia). A disp. Caprili, Vandi, Pitaro, Rizzo, Brighi T. All. Mancini.

BAKIA: Fabbri, Corradini, Bandieri, Fiaschini, Forti, Fall Serigne, Grassi (15' st Boschi), Guagneli (15' st Qatja), Lorenzini, Mazzarini (45' st Lombardi), Ronchi (15' st Boschetti). A disp. Roverelli, Pollini. All. Faedi.



ARBITRO: Mazzanti di Imola.

AMMONITI: Marcaccio, Fuchi, Brighi, Fiaschini, Fall, Guagneli.



Stella - Bellaria Igea Marina 1-0



STELLA: Gentili, Fabbri L., Bonucci, Cicchetti, Garcia Rufer Az., Guidomei, Palladino (21' st Belicchi), Tommasini (1' st Salvatori), Medi (33' st Pompili), Garcia Rufer Au., Eusebi (10' st Torri). A disp. Bascucci, Giovagnoli, Marconi, Bedetti, Carlini. All. Boldrini.

BELLARIA IGEA MARINA: Barbieri, Ermeti, Grossi (44' st Mazzarella), Paganelli, Zanotti, Alvisi, Caldari (10' st Buda), Galassi, Giornali (22' st Marchini), Gabrielli (38' st Cocco), Fabbri D. A disp. Gordii, Venturi, Fusi, Donini, Busiello. All. Fusi.



ARBITRO: Sarti di Rimini

RETE: 37' st Cicchetti.

AMMONITI: Caldari, Palladino, Alvisi, Buda, Garcia Rufer, Cicchetti.



Torconca - Fratta Terme 2-1



TORCONCA: Hysa, Ricci (5' st Ballaj), Ferraro, Nicolini, Righetti, Casolla, Gravina (48' st Fabrizi), Mercuri, Pasolini, Donnarumma (5' st Orciani), Abouzziane. A disp. Urbinati, Beltrami, Bonetti, Novembrini. All. Ricchiuti.

FRATTA TERME: Lombardi, Cicognani (17' st Zoli B.), Venturi, Branchetti, Bandini, Zoli F., Ravaioli, Gallo (40' st Guidi), Andreoli, Errani, Depascalis (17' st Garoia). A disp. Ronchi, Dosio, Salvi, Mazzoni, Arouma, Lorenzi. All. Biserni.



ARBITRO: Gardenghi di Imola.

RETI: 31' pt Gallo, 30' st Pasolini, 44' st Nicolini.

AMMONITI: Cicognani, Bandini, Ravaioli, Abouzziane, Gravina.



Novafeltria - Meldola 3-0



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pasolini (17' st Pavani), Castellani, Foschi (3' st Ceccaroni), Rinaldi, Frihat (17' st Semprini), Baldinini, Collini, Toromani (36' st Alpino), Vivo (28' st Radici). A disp. Cappella, Valdifiori, Bindi, Fabbri D.

All. Giorgi.

MELDOLA: Herghelegiu, Laghi, Mazzotti, Zanzani, Peron (7' st Colecchia), Ghetti (3' st Gradassi), Morgagni (28' st Pellegrino), Giunchi, Conti, Gimelli, Giardini (15' st Mbow). A disp. Canali, Giacomuzzi, Fall, Ravaioli, Jaiteh. All. Ghetti L.



ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 32' pt Toromani, 42' pt e 47' st Collini.

AMMONITI: Frihat, Mbow.

NOTE: angoli 5-6, recupero 2' pt e 4' st.



ANTICIPI Cervia - Granata 2-1 (20' Sow, 48' Zattini, 90' Fontana)



Due Emme - Verucchio 2-0



Sampierana - Gambettola 2-1



CLASSIFICA Sampierana e Gambettola 38, Novafeltria 29, Forlimpopoli 26; Due Emme 25, Bakia 22, Fratta Terme 20, Stella 19, S.Ermete 18, Verucchio e Cervia 17; Torconca 16, Misano 15; Meldola e Granata 11, Bellaria Igea Marina 10.