Calcio Promozione: Novafeltria, tris al Meldola con doppietta di Collini. Due giocatori in ospedale

| 16:51 - 18 Dicembre 2022

L'undici iniziale del Novafeltria GIULIANI.



Novafeltria - Meldola 3-0



NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin, Pasolini (17' st Pavani), Castellani, Foschi (3' st Ceccaroni), Rinaldi, Frihat (17' st Semprini), Baldinini, Collini, Toromani (36' st Alpino), Vivo (28' st Radici). A disp. Cappella, Valdifiori, Bindi, Fabbri D.

All. Giorgi.

MELDOLA: Herghelegiu, Laghi, Mazzotti, Zanzani, Peron (7' st Colecchia), Ghetti (3' st Gradassi), Morgagni (28' st Pellegrino), Giunchi, Conti, Gimelli, Giardini (15' st Mbow). A disp. Canali, Giacomuzzi, Fall, Ravaioli, Jaiteh. All. Ghetti L.



ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 32' pt Toromani, 42' pt e 47' st Collini.

AMMONITI: Frihat, Mbow.

NOTE: angoli 5-6, recupero 2' pt e 4' st.



SECCHIANO Il Novafeltria chiude il 2022 con una rotonda vittoria sul Meldola, nel segno di Collini, autore di una doppietta. La gara è stata sospesa per qualche minuto a inizio ripresa: in uno duello aereo, Ghetti e Foschi si sono scontrati ed è stato necessario l'intervento del personale medico con l'ambulanza. I due giocatori sono stati sostituiti e portati per accertamenti all'ospedale Bufalini di Cesena.



La partita si anima al 18', con la prima occasione del Meldola, un tiro da fuori area di Giardini che non inquadra lo specchio della porta. Due minuti dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Baldinini stoppa la palla in area, ma non riuscendo a girarsi tiene viva la palla, servendo Pasolini: il cross trova il colpo di testa di Vivo, blocca il portiere classe 2005 Herghelegiu. Il Novafeltria passa in vantaggio al 32': Castellani recupera e allarga sulla fascia a Soumahin, che crossa per il colpo di testa vincente di Toromani, a due passi dall'estremo difensore aversario. Due minuti dopo Vivo calcia alto di testa su cross di Baldinini, ma il raddoppio arriva al 42' a firma Collini, che sempre di testa infila la pennellata dalla bandierina di Toromani. Nella ripresa al 57' Baldinini crossa per Vivo, che spizza di testa senza inquadrare il bersaglio. Ancora Novafeltria al 66', cross di Baldinini, Vivo calcia e centra il palo, il neo entrato Semprini spedisce alle stelle il tap-in. Nel recupero arriva il tris: cross di Baldinini, Collini colpisce il palo, ma di testa ribadisce in rete.