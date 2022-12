Calcio Promozione: nell'anticipo la Due Emme regola 2-0 il Verucchio

Sport

Mercato Saraceno

| 16:52 - 17 Dicembre 2022

Un undici del Verucchio.



DUE EMME: Tani, Corbara, Bucci, Mazzoli, Giordani (73' Santantonio), Yabré (86' Canali), Altieri, Giacobbi, Ndiaye (81' Montesi M.), Montesi R. (85' Rossini), Pasini (75' Averardi). A disp. Ringressi, Rossi, Allou, Grigoriu. All. Rossi A.

VERUCCHIO: Starna, Girometti, Celli (60' Muccioli), Genghini L. (73' Sebastiani), Renzi, Colonna, Sancisi (60' Semprini), Sacco (65' Muccioli), Berluti, Indelicato, Bullini (46' Amati). A disp. Bianchi, Farotti, Fabbri P., Sacco Si. All. Guerra.



ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 20' Yabre, 46' rig. Montesi R.

AMMONITI: Altieri, Renzi.



MERCATO SARACENO Dopo giorni di pioggia fa capolino il sole a Mercato Saraceno dove si affrontano Dueemme e Verucchio nell'ultima giornata d'andata prima della sosta natalizia. I locali entrano in campo determinati a riscattare la brutta prestazione di Forlimpopoli e centrano una vittoria di sostanza, gioco e determinazione, un 2-0 rotondo quanto meritato.



La prima occasione al 14' con Montesi R. che tira forte dal limite, salva Starna. Subito dopo Corbara rimette di testa uno spiovente dalla destra, la palla supera il portiere, ma nessun attaccante riesce a ribadire in porta. Seguono in serie tre episodi che vedono protagonista Yabre: al 20' porta in vantaggio la Dueemme ribadendo in rete un tiro non trattenuto dal portiere. Al 23' liberato d Pasini in area, a pochi metri dalla porta colpisce il portiere in uscita. Al 30' tira fuori dal limite con il portiere che blocca. Unica avvisaglia del Verucchio al 35' con il capitano Genghini che calcia a giro da lontano, Tani para deviando in angolo.



Il secondo tempo inizia con il raddoppio della Dueemme: Mazzoli controlla di piatto in area e si libera per il tiro ma viene atterrato platealmente con l'arbitro che assegna un rigore nitido. Freddo e preciso Montesi R. dal dischetto spiazza il portiere e insacca. Il Verucchio prova a prendere campo e la Dueemme ha campo libero e costruisce altre occasioni con Giordani, Santantonio e Mazzoli che sul finale tira addosso al portiere da buona posizione in area. Il Verucchio si fa vedere solo con il bel tiro da fuori del 2005 Amati e su angolo con Sacco che alza sopra la traversa.