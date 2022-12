Calcio Promozione: la Sampierana stende il Gambettola 2-1 e l'aggancia in vetta

Sport

Cesena

| 17:52 - 17 Dicembre 2022

L'esultanza della Sampierana dopo il gol di Lanzi dell'1-0.









Sotto gli occhi del presidente regionale della Figc Simone Alberici la Sampierana ha battuto il Gambettola per 2-1 nello scontro diretto effettuando l'aggancio in testa alla classifica (avendo vinto lo scontro diretto è campione d'inverno). Sarà il girone di ritorno a decidere chi salirà in Eccellenza. E' la settima vittoria consecutiva, l'ottava nel proprio stadio che ha fatto registrare il tutto esaurito.



Una prestazione maiuscola quella della squadra di casa che negli ultimi dieci minuti ha arretrato il baricentro subendo il forcing del Gambettola che ha sfiorato il clamoroso pareggio.



La Sampieranaha segnato la prima rete nel finale della prima frazione con bomber Lanzi che ha sfruttato al meglio un passaggio in profondità di Petrini sul vertice destro dell'area che ha sorpreso la difesa del Gambettola. Nella ripresa al 12' il raddoppio di testa di Giovanni Rossi su calcio d'angolo battuto dalla destra di Narducci.



Il Gambettola ha avuto l'opportunità di accorciare le distanze con una magistrale punizione di Gadda a giro di destro un paio di metri fuori l'area che il portiere Zammarchi ha respinto da campione togliendo con un gran volo la palla dal sette che ha toccato poi il palo. Successivamente la Sampierana è andata vicino al tris con Quercioli il cui tiro da distanza ravvicinata è stata respinto con grande bravura dal portiere del Gambettola Golinucci.

Nel recupero in mischia ha accorciato le distanze la formazione di Bernacci con il nuovo acquisto, l'attaccante Osayande e un minuto dopo ancora Gadda su punizione da fuori area in posizione più centrale rispetto a quella precedente, ha colpito il palo alla destra di Zammarchi. Su questa azione l'arbitro ha fischiato la fine della partita ed è esplosa la gioia della Sampierana che da oggi affianca il Gambettola in vetta.





Il tabellino



SAMPIERANA – GAMBETTOLA : 2 - 1



SAMPIERANA: Zammarchi, Quaranta, Diversi , Narducci, Canali, Rossi (45' st. Drudi), Quercioli, Petrini , Lanzi (35' st. Para), Corzani (35' st. Pungelli), Berni (29' st. Batani). A disp. Ranieri, Drudi, Stoppa, Castagnoli, Braccini, Pippi. All. Barontini.







GAMBETTOLA: Golinucci, Difino, Rigoni, Marconi, Maioli (3' st. Aloisi) Limouni, Vukaj, Tani, Gadda, Zavatta (1' st. Osayande), Spadaro. A disp. Donini, Odunna, Palumbo, Del Vecchio, Zammarchi, Giulianelli, Falchero. All. Bernacci



ARBITRO: Maselli di Boloagna (Sabba e Angelini)



RETI: 42' pt. Lanzi (S), 12' st. Rossi Giovanni (S), 48 st. Osayande (Gambettola)



AMMONITI: Petrini (Sampierana), Limouni, Vukaj, Gadda e mister Bernacci per il Gambettola.