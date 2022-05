Dramma a Badia Tedalda, 62enne riminese cade dalla moto e muore nel bosco

Cronaca

Rimini

| 07:53 - 01 Maggio 2022

Bruno Chialastri in una foto tratta dal suo profilo Facebook.



Una giornata drammatica quella di sabato 30 aprile: dopo i tre morti, negli incidenti rispettivamente a Borello e in mare si aggiunge Bruno Chialastri, pensionato 62enne di Rimini. La tragedia si è consumata a Badia Tedalda nell'entroterra romagnolo. L'uomo è caduto dalla moto ed è morto in un percorso sterrato tra i boschi. In sella a una moto da Enduro, era insieme ad un gruppo di amici, che hanno dato subito l'allarme. Secondo la prima ricostruzione il motociclista non avrebbe visto una catena che chiudeva l'accesso alla riserva naturale. Nell'impatto è volato via, cadendo pesantemente in terra. Sono intervenute un'ambulanza con automedica; con i mezzi di soccorso anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Da Firenze è stato fatto alzare l'elisoccorso Pegaso poi fatto rientrare. Il motociclista, che lascia moglie e due figli, è deceduto sul posto.