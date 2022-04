Moto si scontra con ciclista a Borello, morti entrambi

Cronaca

Un motociclista e un ciclista morti. Questo il tragico bilancio di un incidente stradale accaduto sulle colline cesenati. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 13 di oggi (sabato 30 aprile) nella frazione di Borello del comune di Cesena, in località Borgo Rose. Secondo una prima parziale ricostruzione un 67enne, in sella a una moto Aprila 1000, nell'incrociare un gruppo di ciclisti si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con uno di essi, un 58enne ravennate. Nulla da fare per entrambi. I molteplici e devastanti traumi subiti hanno provocato la morte quasi immediata di entrambi. Il personale del 118 accorso sul posto non ha potuto fare altro che costare il duplice decesso. La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora per permettere il recupero delle salme, dei mezzi e per permettere i rilievi di legge da parte della polizia municipale intervenuta che ha raccolto anche le testimonianze di alcuni dei compagni, visibilmente sotto choc, del ciclista deceduto.