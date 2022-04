Cronaca

Rimini

| 14:17 - 30 Aprile 2022

Un 60enne originario del riminese ha perso la vita dopo una caduta in moto, avvenuta questa mattina (sabato 30 aprile) nel comune di Badia Tedalda, in una zona boschiva. Come riporta la stampa locale toscana, l'uomo stava percorrendo la Strada della Luna, intorno alle 11.15, quando è avvenuta la caduta fatale, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri. Vani i tentativi di soccorso prestati dal personale del 118, che aveva allertato anche l'eliambulanza. Sul posto anche i Vigili del fuoco.