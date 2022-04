Regata velica finisce in tragedia, morto 51enne riminese

Cronaca

Cattolica

| 19:33 - 30 Aprile 2022

Mezzo per il soccorso in mare della Croce Rossa (foto di repertorio, dal sito della Croce Rossa).



Un 51enne di Cattolica è deceduto oggi (sabato 30 aprile), nel primo pomeriggio, in una regata velica a Livorno, nella settimana velica internazionale. Da una prima ricostruzione, è stato colpito dal boma, la trave orizzontale della vela, alla testa, durante una manovra dell'imbarcazione, cadendo in acqua privo di sensi. Si ipotizza che prima di essere stato colpito dal boma, il 51enne possa essere stato colto da malore. Portato in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero. Gli organizzatori, in una nota, evidenziano che "sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente". La nota spiega: "Prontamente soccorso in mare dal personale sanitario della Croce Rossa a bordo di un mezzo nautico, lo stesso è stato subito trasportato in ambulanza all'ospedale di Livorno dove, purtroppo, è deceduto poco tempo dopo, nonostante tutte le cure ricevute".



IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI LIVORNO Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Livorno Luca Salvetti, a nome dell'Amministrazione comunale e della città, "per la tragica morte di un velista durante una regata alla Settimana velica internazionale". In accordo con gli organizzatori, si spiega in una nota del Comune, "gli eventi a terra promossi dalla Fondazione Lem al Villaggio della Settimana velica sono annullati. Ai familiari e agli amici del circolo di Cattolica di cui faceva parte il velista giungano le più sentite condoglianze dell'Amministrazione.