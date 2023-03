Calcio Promozione: sorpasso Sampierana, bene Novafeltria e Torconca

Sport

Rimini

| 16:42 - 05 Marzo 2023



Torconca - Due Emme 3-1



TORCONCA: Hysa, Ricci, Ferraro, Mercuri, Righetti, Vucaj (38' st Basile), Ballaj (38' st Miron), Fabrizi, Pasolini, Donnarumma (40' st Krasniqi), Cecchi (1' st Gravina). A disp. Urbinati, Beltrami, Orciani, Basile, Bonetti. All. Ricchiuti.

DUE EMME: Cappelli, Corbara, Montesi M. (11' st Averardi), Giordani, Santantonio (15' st Mazzoli), Yabre (40' st Cattedra), Altieri, Giacobbi, Ndiaye (21' st Canali), Montesi R., Spicchiale (11' st Bucci). A disp. Tani, Rossini, Rossi, Mingozzi. All. Rossi A.



ARBITRO: Cavalazzi di Lugo.

RETI: 16' pt Vucaj, 28' pt aut. Corbara, 38' pt Montesi R., 35' st Gravina.

AMMONITI: Mercuri, Ricci, Righetti, Corbara, Bucci.



Gambettola - Bakia 1-1



GAMBETTOLA: Golinucci, Tani, Rigoni, Alberighi (17' st Marconi), Limounì (37' st Camaj), Maioli, Spadaro, Chidi (30' st Radoi), Osayande, Aloisi (39' st Difino), Zammarchi (21' st Zavatta). A disp. Donini, Vukaj, Palumbo, Falchero. All. Bernacci.

BAKIA: Fabbri, Corradini, Bandieri, Fiaschini, Forti, Bocchini (31' st Urban), Carrozzo, Guagneli (31' st Qatja), Ronchi (37' st Boschetti), Grassi (26' st Bracci), Mazzarini. A disp. Tommaselli, Ugone, Fall, Boschi, Celcima. All. Faedi.



ARBITRO: Soverini di Bologna.

RETI: 19' st Grassi, 40' st Zavatta.

AMMONITI: Corradini, Alberighi, Tani, Zavatta.



Misano - Novafeltria 0-3



Sampierana - Stella 2-0



Cervia - Sant'Ermete 0-0



Fratta Terme - Forlimpopoli 1-2 (35' pt Guidi, 14' st Diop, 23' st Ulivieri)



Meldola - Bellaria Igea Marina 2-1



ANTICIPO Granata - Verucchio 0-3



GRANATA: Barducci, Amaducci, Campinoti (44' st Baroni), Sacchetti (30' st Sacchetti), Ugone (44' st Fontana), Barocci, Arfilli, Fadel, Brunetti (9' st Casotti), Farabegoli, Tombetti. A disp. Venghi, Braccini, Mazzotti, Pesaresi, Rizzo.

VERUCCHIO: Starna, Celli, Genghini, Pavani (35' st Farotti), Renzi, Girometti (1' st Girometti), Sancisi, Sebastiani (14' st Sacco), Berluti, Michilli (23' st Guarino), Bullini (8' st Amati). A disp. Cignini, Fabbri,Semprini, Canarini. All. Guerra.



ARBITRO: Cappello di Imola.

RETI: 20' e 35' st Berluti, 45' st rig. Sacco.

AMMONITI: Sebastiani, Guarino.

ESPULSI: Fadel.



