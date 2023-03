Calcio Promozione: show di Berluti, Verucchio tris con il Granata (0-3)

Sport

Cesenatico

| 17:38 - 04 Marzo 2023

Un undici del Verucchio.



Granata - Verucchio 0-3



GRANATA: Barducci, Amaducci, Campinoti (44' st Baroni), Sacchetti (30' st Sacchetti), Ugone (44' st Fontana), Barocci, Arfilli, Fadel, Brunetti (9' st Casotti), Farabegoli, Tombetti. A disp. Venghi, Braccini, Mazzotti, Pesaresi, Rizzo.

VERUCCHIO: Starna, Celli, Genghini, Pavani (35' st Farotti), Renzi, Girometti (1' st Girometti), Sancisi, Sebastiani (14' st Sacco), Berluti, Michilli (23' st Guarino), Bullini (8' st Amati). A disp. Cignini, Fabbri,Semprini, Canarini. All. Guerra.



ARBITRO: Cappello di Imola.

RETI: 20' e 35' st Berluti, 45' st rig. Sacco.

AMMONITI: Sebastiani, Guarino.

ESPULSI: Fadel.



CESENATICO Nell'anticipo del girone E, il Verucchio regola 3-0 il Granata. Al 53' la squadra di casa rimane in dieci per la doppia ammonizione comminata a Fadel. La gara si sblocca al 65': cross di Celli, Berluti al volo di sinistro infila l'incrocio dei pali. Lo stesso Berluti all'80' ribadisce in rete un colpo di testa di Bollini e firma la doppietta personale. Al 90' un tiro cross di Simone Sacco viene deviato in area, con una mano, da un difensore: è rigore trasformato dallo stesso Simone Sacco.