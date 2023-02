Crisi affitti, Comune di Rimini al lavoro con i sindacati e associazione degli Inquilini

Attualità

| 14:35 - 23 Febbraio 2023

L'assessore Kristian Gianfreda.





Questa mattina (giovedì 23 febbraio) l'assessore Kristian Gianfreda ha incontrato i rappresentanti dell'associazione degli Inquilini per fare il punto sulle strategie da porre in essere per riequilibrare il mercato immobiliare di Rimini: come noto, il boom degli affitti brevi ha provocato un calo dell'offerta e quindi un aumento dei prezzi, oltre alla difficoltà di reperire alloggi. Si è parlato anche del "Patto per la casa", il progetto al vaglio di Comune di Rimini, Acer e Regione Emilia Romagna per introdurre garanzie al locatore.



"Per sopperire questo problema, come amministrazione locale, stiamo lavorando a testa bassa per ristabilire una maggiore disponibilità di appartamenti, cambiando l’ordine delle cose, dalla costruzione di nuovi alloggi (mi riferisco in particolare all’avvio imminente dei lavori di nuova Edilizia Pubblica all’altezza di via Roma) ai 500 mila euro messi a bilancio 2023 per gli affitti concordati e l’aumento dell’imposta di soggiorno per quelli brevi", commenta l'assessore Gianfreda, che nei prossimi giorni incontrerà nuovamente le associazioni sindacali "per discutere su opportunità e ulteriori idee”.