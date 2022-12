Emergenza sfratti, ecco come agirà il comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:28 - 28 Dicembre 2022

L'assessore Kristian Gianfreda.





L'assessore del comune di Rimini Kristian Gianfreda annuncia una serie di "azioni integrate, dall'edilizia alle misure tributarie", per contrastare l'emergenza sfratti, ma anche la difficoltà di reperire alloggi in affitto in città. Il tutto in vista del termine del blocco degli sfratti disposto nei ventiquattro mesi di emergenza pandemica. "Già tra il 2021 e il 2022 nel territorio a livello provinciale c’è stato uno slittamento e per il prossimo anno le previsioni indicano in parecchie centinaia queste situazioni. Come amministrazione comunale siamo al lavoro per non presentarci inermi di fronte a tutto ciò: il diritto alla casa, per quanto difficile da tutelare talvolta, è necessario e rappresenta una delle priorità assolute del mandato in corso", evidenzia Gianfreda.



Nel bilancio 2023-2025 sono state inserite, grazie a un fondo di 500.000 euro, agevolazioni Imu per gli immobili affittati a canone concordato, nonché l'aumento dell'aliquota della tassa di soggiorno per le locazioni turistiche di breve periodo (da 0,7 a 1,5). Obiettivo della modifica è "stimolare gli affitti e far fronte alla crescente difficoltà che si registra in generale nel trovare immobili in locazione a lungo termine per famiglie, lavoratori, studenti e stanziali".



Per ciò che concerne le case popolari, nel 2022 sono stati 62 gli alloggi Erp assegnati, il 300% delle assegnaiioni del 2021, questo perché il comune di Rimini è rientrato nella disponibilità di alloggi che negli anni della pandemia erano rimasti in lavorazione o manutenzione. "Segue poi l’assegnazione di 10 alloggi a canone concordato per i nuclei che con un reddito annuo sopra i 15 mila euro". Inoltre nell'area dell'ex Questura, grazie al Pnrr, saranno realizzati altri 37 alloggi.



Tra gli strumenti per contrastare l'emergenza sfratti e per tutelare la morosità incolpevole, l'amministrazione comunale ha infine predisposto un fondo di 233.000 euro, accogliendo 23 domande.



"Snocciolo questi numeri - commenta Gianfreda - per far capire l’ampiezza delle risposte che siamo riusciti a dare nel giro di un anno alla comunità e che a partire dal prossimo anno sarà ulteriormente allargata, anche grazie al Patto per la Casa da parte della Regione Emilia-Romagna a favore dell’aumento dell’offerta di canoni calmierati, così come di un’apposita Agenzia per la locazione inclusa l’Acer per la gestione immobiliare e amministrativa delle locazioni. Il fine principale è quello di inserire l’immissione di nuovi appartamenti attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente, pubblico o privato, attualmente non utilizzato".



L'assessore parla di rotta, sulla quale si muove l'amministrazione comunale di Rimini, composta da due binari: "da un lato la risoluzione delle situazioni più urgenti dall’altro lato la preparazione di un terreno fertile per quanto concerne la possibilità di affittare case, con un sistema di garanzie volte a ristabilire un dinamismo del mercato immobiliare e un equilibrio tra domanda e offerta".