Filobus del Metromare, la risposta di Start Romagna ai sindacati

Rimini

| 12:11 - 28 Ottobre 2022

In merito alla nota delle organizzazioni sindacali UGL Autoferrotranvieri e USB Lavoro Privato sulle questioni del Metromare, Start Romagna intende chiarire quanto di propria competenza.

Il momentaneo fermo di alcuni mezzi è dovuto ad una serie di contingenze.



Due veicoli necessitano della sostituzione di batterie, altri due hanno problemi tecnici di altra natura. Trattandosi di mezzi ancora in garanzia, è necessario l’intervento delle ditte preposte alla manutenzione, i cui ritardi sono da attribuirsi a difficoltà indipendenti da Start Romagna.



I restanti mezzi sono stati fermati per essere preparati alla revisione che, per questa tipologia di veicoli, deve essere effettuata obbligatoriamente ogni anno.



Essendo trascorso un anno dal loro ingresso in servizio, i veicoli Exquicity Full Electric dovranno essere sottoposti a revisione da parte dei tecnici di ANSFISA, l’ente preposto ai controlli, che sarà a Rimini il prossimo 4 novembre.