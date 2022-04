Rimini, Angela Avitabile è stata uccisa con 12 coltellate. È questo l’esito dell’autopsia

Cronaca

Rimini

| 08:23 - 28 Aprile 2022

La Polizia sul luogo dell'omicidio.

Angela Avitabile è stata colpita con dodici colpi e si è difesa. La donna di 62 anni uccisa a coltellate dal marito, nella serata dello scorso 22 aprile all’interno dell'abitazione in via Portogallo, nei pressi di Viserba, avrebbe tentato disperatamente di parare i colpi del compagno. La vittima avrebbe riportato, infatti, diverse ferite sulle mani, nel tentativo disperato di difendersi. Sarebbe questo il risultato dell’autopsia condotta sul corpo della vittima. Secondo i risultati dell’esame autoptico, il marito, Raffaele Fogliamanzillo, avrebbe ucciso la donna colpendola con un coltello da cucina, per almeno 12 volte. Secondo gli inquirenti, l'uomo già in passato aveva dato segni di squilibrio mentale, tanto che da oltre 10 anni era seguito dal Centro di igiene mentale.