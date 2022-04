Cronaca

Rimini

| 11:08 - 23 Aprile 2022

Uccide la moglie poi si costituisce in questura.

Un uomo di 62 anni ha ucciso ieri sera la moglie dopo una lite. È successo a Rimini in zona Celle. Secondo una prima ricostruzione in casa c'erano i nipotini della coppia. L'uomo si è costituito spontaneamente in Questura. I dettagli della vicenda saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle 13 nella Sala stampa della Questura di Rimini, in piazzale Bornaccini 1. Parteciperà il Procuratore della Repubblica di Rimini.