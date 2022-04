Rimini: Uccide la moglie a coltellate, era già stato denunciato: "patologica gelosia"

Cronaca

| 14:16 - 23 Aprile 2022

Il procuratore capo (seconda da destra) Elisabetta Melotti.



Il 62enne, reo confesso dell'omicidio della moglie, era già stato denunciato dalla donna lo scorso 28 febbraio. L'uomo, che ha ucciso la vittima a coltellate, con sette fendenti alla gola, risulta paziente del servizio igiene mentale all'Ausl per un disturbo certificato da sindrome ansiosa bipolare. Il 30 settembre scorso, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, aveva messo le mani al collo della moglie, ma quest'ultima aveva deciso di non presentare denuncia. Ma il suo comportamento minaccioso aveva spinto la donna a presentarsi dai Carabinieri il 28 febbraio. Sentita più volte, come ha riferito il procuratore capo Elisabetta Melotti, non aveva mai parlato di atteggiamenti violenti del marito, ma solo di minacce dovuta, secondo lei, ad una patologica gelosia. E il 4 gennaio aveva chiesto l'intervento dei carabinieri e del personale del 118, scossa dalle minacce ricevute. Ma non si sentiva in pericolo di vita, anche perché nella palazzina in cui si trovava l'appartamento dei coniugi, viveva, in un altro appartamento dello stesso pianerottolo, la figlia, avvisata dal 62enne dopo l'uccisione della madre. Secondo quanto riferito