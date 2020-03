VIDEO Schianto a Rivazzurra di Rimini: non ce l’ha fatta il motociclista

Cronaca

Rimini

| 16:59 - 01 Marzo 2020

E' arrivato in ospedale con ferite molto gravi e non ce l'ha fatta il centauro 56enne schiantatosi domenica pomeriggio in via Melucci a Rivazzurra. Riminese, appassionato sportivo, si allenava al Garden di Rimini: era infatti iscritto ai master di nuoto e forse con alcuni dei suoi compagni aveva festeggiato, proprio il 28 febbraio, il suo compleanno. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai soccorritori del 118 ed è stato inutile il viaggio in elisoccorso al Bufalini di Cesena. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica. Forse l'alta velocità ha fatto perdere il controllo del mezzo al centauro che si è schiantato contro un cordolo finendo in un cespuglio. La moto ha proseguito la sua corsa per circa 150 metri. Soccorso da personale sanitario, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.