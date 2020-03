Rimini: prende un cordolo e vola. Grave motociclista, arriva l’elisoccorso

Cronaca

14:42 - 01 Marzo 2020

Incidente stradale avvenuto in via Melucci a Rivazzurra di Rimini.

A bordo della sua moto di grossa cilindrata, una kawasaki Ninja, ha perso il controllo del mezzo rovinando sull'asfalto. Un 50enne di cui non sono state rese note le generalità, è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di domenica in via Melucci a Rivazzurra. Il mezzo percorreva la via in direzione Riccione. Forse l'alta velocità ha causato l'incidente. Nessun altro mezzo è risultato coinvolto. La moto ha preso il cordolo del marciapiede e il 50enne è finito in mezzo ai cespugli. Il mezzo ha proseguito la sua corsa per circa 150 metri. Il 50enne è stato soccorso e portato in eliambulanza al Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi la Polizia Municipale.