Entroterra più sicuro: Montecopiolo cerca fondi per 14 telecamere

Attualità

Montecopiolo

12:30 - 28 Maggio 2023





A Montecopiolo 14 nuove telecamere per garantire maggior sicurezza e un controllo più efficace del territorio. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è installarne tre a Pugliano, tre al bivio Serra Nanni, due per ciascuna delle seguenti località: Cuccagna, Passo delle Pratole, il bivio per l'Eremo e Petorno. Il sindaco Pietro Rossi annuncia la presentazione in Prefettura del progetto, nell'ambito del Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, i cui costi sono quantificati in 91.000 euro. Progetto che ora attende finanziamenti per poter essssere realizzato.