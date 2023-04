Rimini Calcio ai playoff: grigio pari 1-1 con il Montevarchi, torna al gol Santini

Sport

Rimini

| 16:33 - 23 Aprile 2023

Santini FOTO ALTARIMINI.





Il Rimini Calcio chiude il girone di ritorno senza vittorie casalinghe, ma il pari 1-1 con il già retrocesso Montevarchi è sufficiente per conquistare il decimo posto e la qualificazione playoff. L'avversario sarà il Gubbio, quinto dopo il pari 1-1 con il Pontedera: gara secca al Barbetti, dopo 90 minuti, in caso di parità, il Rimini sarà eliminato in virtù del peggior posizionamento in classifica. I biancorossi chiudono la regular season con 47 punti, gli stessi della Recanatese (oggi a valanga 4-0 con l'Ancona): a parità di scontri diretti e differenza reti negli stessi, prevale il Rimini grazie alla miglior differenza reti in generale. E a proposito di marcature, bomber Santini torna al gol contro il Montevarchi e raggiunge quota sedici in stagione. Unico lampo, assieme alla traversa di Gabbianelli e al pari di Perez, di una partita dai modesti contenuti tecnico-tattici.



"Una sofferenza pazzesca, la partita di oggi è stata lo specchio del nostro girone di ritorno. L'apice di questa paura che ci siamo messi addosso, con i non risultati, questa infinità di pareggi che ci ha portato a vivere un clima sbagliato in casa, da parte nostra", evidenzia a fine gara l'allenatore Gaburro. Traguardo playoff tagliato a spese di una Recanatese "che ha fatto un girone di ritorno da terzo posto". Ai playoff il Rimini arriva da sfavorito: "Ci giocheremo tutte le nostre carte. Dovremo andare a fare una partita coraggiosa".



Rimini - Aquila Montevarchi 1-1

RETI: 32' Santini, 44' Perez.



RIMINI (4-3-3):

Zaccagno 5.5 - Laverone 5.5, Pietrangeli 6.5, Gigli 6 (68' Panelli 6), Regini 5.5 - Delcarro 5.5, Sandri 5.5 (75' Tanasa s.v.), Tonelli 5.5 (52' Rosso 5.5) - Biondi 6 (52' Gabbianelli 6.5), Santini 6.5, Piscitella 6 (68' Rossetti Mattia 6).

IN PANCHINA: Galeotti, Lazzarini, Tofanari, Allievi; Pasa; Mencagli, Accursi.

ALLENATORE: Gaburro 5.

AMMONITI: Gigli, Regini.

CAMBIO DI MODULO: 4-2-3-1 dal 52'.



MONTEVARCHI (4-3-2-1):

Giusti 6 - Silvestro 6, Tozzuolo 6, Gennari 6.5, Chiti 6 - Amatucci 6 (79' Kernezo s.v.), Marcucci 6.5. Biagi 6 - Perez 6.5 (89' Boncompagni s.v.), Giordani 6 - Italeng 6 (62' Rovaglia 5.5).

IN PANCHINA: Rossi, Mané, Bertola, Fiumanò, Enyan, Lischi, Pietra, Cerasani.

ALLENATORE: Coppi 6.5

AMMONITI: nessuno.



ARBITRO: Angelillo di Nola.

NOTE: angoli 1-8. Tiri in porta 4-2, tiri totali 8-6. Recupero 1' pt e 5' st. A inizio gara la società di casa ha donato al vescovo Anselmi una maglia del Rimini con il n.3.