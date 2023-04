Murales con l'uomo che allatta, Sindaco risponde alle accuse: "L'arte è di casa a Rimini"

Attualità

Rimini

14:27 - 03 Aprile 2023

Il murales di via Savonarola, Rimini.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad difende il murales apparso su una parete della città che ritrae un uomo che allatta un bambino col proprio seno, rispondendo al congliere regionale Montevecchi (Lega). "L'arte o comunque visioni non convenzionali" che hanno un piano pubblico "nell'ambito della vita di una città" troveranno "sempre asilo" a Rimini, assicura. "In quella figura maschile che allatta al seno vedo il magico mistero della paternità. Essere padre, e lo provo ogni giorno sulla mia pelle", commenta il primo cittadino, "non significa solo 'portare i calzoni'" e "tutta la ridondante oleografia insomma di un ruolo che la convenzione vede come accessorio". "Essere padre - aggiunge - significa avere la stessa relazione naturale, misteriosa, corporea, profonda, insondabile, differente ma uguale rispetto alla madre. Parità". Secondo Sadegholvaad "questo mondo ha un fottuto bisogno di padri e non di padroni. Padri, che non è la stessa cosa di patriarcato o paternalismo". Il murales, spiega il sindaco, è stato realizzato da un collettivo di writer locali "su alcuni spazi messi a disposizione dall'amministrazione comunale", "liberamente, gratuitamente e senza alcun contributo economico pubblico". Il sindaco ricorda che non si tratta del primo attacco all'arte in città. "C'è sempre un Montevecchi di turno" - dice facendo riferimento al consigliere regionale leghista che ha criticato l'opera -, "che invece di domandarsi perché cancellare le parole straniere nel nome di una italianissima autarchia, chiede di passare una mano di vernice sulla storia". Al consigliere domanda: perché "non eliminare allora l'insegnamento dell'inglese nelle scuole di ogni ordine e grado? Risolvereste il problema alla radice".