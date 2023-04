Polemica a Rimini per un murales di un uomo che allatta: la Lega parla di ideologia perversa

Attualità

Rimini

| 07:48 - 03 Aprile 2023

Il murales che ha scandalizzato il consigliere regionale della Lega.

Un murales che raffigura un uomo che allatta un bambino è stato dipinto vicino alla chiesa di San Nicolò a Rimini, suscitando polemiche da parte del consigliere regionale della Lega, Matteo Montevecchi, che ha definito l'immagine una provocazione e un prodotto dell'ideologia transfemminista. Montevecchi ha anche chiesto se il Comune abbia concesso l'autorizzazione per la creazione del murale. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha dichiarato che verificherà se il murale sia stato realizzato in violazione di qualche permesso. Montevecchi ha anche criticato l'amministrazione comunale per non aver rimosso un murale precedente che si trova vicino alla chiesa di San Nicolò.