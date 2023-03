Alta Valmarecchia, gruppo anti parco eolico organizza due appuntamenti informativi

Attualità

Casteldelci

| 15:46 - 30 Marzo 2023

Panoramica di Casteldelci.



Tutto pronto per “Circolo Di.Vento”, la manifestazione organizzata in Alta Valmarecchia per il prossimo fine settimana dal gruppo “Crinali Bene Comune”.



L'attenzione sarà posta su sviluppo sostenibile, uso del suolo, tutela del paesaggio e riduzione dei consumi, all'interno della cornice dei recenti eventi riguardanti la Valmarecchia.



Il primo appuntamento è alle 18 di sabato 1 aprile presso “L'orto dei frutti dimenticati” di Pennabilli, dove sarà presentato l'ultimo libro di Maurizio Pallante “L'imbroglio dello sviluppo sostenibile”. L'autore, fondatore dell'associazione “Movimento per la decrescita felice”, dialogherà con Paolo Piacentini, esperto di cammini. Modera Ivano Scotti, sociologo e ambientalista.



Domenica 1 aprile ci si sposta a Casteldelci, all'ex palestra in località Giardiniera.

In mattinata, dalle 9.30, ci sarà un incontro-dibattito, aperto dal sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli e moderato da Patrick Wild, consigliere comunale a Santarcangelo e all'Unione Valmarecchia.

Gli interventi previsti, a partire dalle 9.45, saranno con, docente di Sociologia e ricercatrice presso LaPolis, Laboratorio di Studi politici e sociali dell'Università di Urbino (“Conflitti ambientali e patologizzazione della protesta”;, autore (“Sostenibilità e conversione economica dell'ecologia”);, ricercatore di sociologia dell'ambiente e del territorio (“Controvento. Questioni socio-territoriali nel quadro delle politiche della transizione energetica market-oriented”).Alle 10.45 sarà la volta di, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Urbino (“La lunga marcia poetica per la tutela di una terra: dagli Amici del Marecchia ai comitati odierni;, docente di Arte Sacra e di Iconografia e Iconologia (“Il martirio della bellezza. Questioni fondamentali”),, autore (“Non si difendono i territori per assenza di conoscenza e di cura”) e, docente di Ecologia all'Università di Urbino (“Capitale naturale: via con il vento”).Alle 12 intervento didi. Seguirà il dibattito.Dopo la pausa pranzo, dalle 14.30 alle 17.30 si terranno tavoli tematici su due temi: “Per una comunicazione del dissenso” e “Autonomia energetica ed economie sensibili ai territori”.Per il pranzo è possibile organizzarsi con la tradizionale “ligaza” (info Cinzia 338.4161281) o prenotare in un ristorantino del luogo (info Luigi 379.1332819).