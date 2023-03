Casteldelci, no al parco eolico: cittadini si riuniscono in un gruppo di opposizione al progetto

Cronaca

Casteldelci

| 14:06 - 23 Marzo 2023







Dopo il comitato Per la Valmarecchia, nato per esprimere il dissenso di parte della popolazione verso il progetto del nuovo allevamento Fileni alla Cavallara, nasce il gruppo "Crinali Bene Comune", allo scopo di "tutelare Valmarecchia e Montefeltro dall’eolico selvaggio". Nel mirino il parco eolico di Badia Tedalda, al confine con il comune di Castedelci, un'opera che avrà un impatto anche sull'entroterra riminese. L'impianto sarà formato da trenta pale, costituito da sette aerogeneratori alti 180 metri.



Il gruppo "Crinali Bene Comune" è formato da residenti e da amanti della Valmarecchia "accumunati dall'amore per il territorio" con lo scopo di informare, approfondire e dialogare, partendo da questioni ambientali inerenti "la crescente occupazione dei crinali da parte dell'industria eolica".



Con "Circolo Di.Vento", il gruppo intende valorizzare "azioni di sensibilizzazione e approfondimento su questi temi", con l’obiettivo "di proporre elementi di informazione scientifica e laica rivolta ai cittadini e agli amministratori, nel tentativo di colmare un vuoto, più o meno voluto, su questioni complesse che riguardano direttamente le popolazioni locali e indirettamente il paese intero".



In particolare sono stati organizzati due appuntamenti informativi a ingresso gratuito. Sabato 1 aprile a Pennabilli, all'orto dei frutti dimenticati (ore 18) sarà presentato l'ultimo libero di Maurizio Pallante “L'imbroglio dello sviluppo sostenibile”. L'autore, fondatore dell'associazione “Movimento per la decrescita felice”, dialogherà con Paolo Piacentini, noto agli appassionati di trekking come uno dei maggiori esperti di cammini in Italia. Modera Ivano Scotti, sociologo e ambientalista.



Il programma di domenica 2 aprile sarà dedicato al confronto e al dibattito, con tavoli tematici che saranno allestiti presso l'ex-palestra di Casteldelci, in località Giardiniera, dalle ore 9.30 alle 17.30. Titolo della giornata: “Uso del suolo, tutela del paesaggio e dell'ambiente nel contesto della transizione energetica e della riduzione dei consumi".

Dopo i saluti del sindaco di Casteldelci Fabiano Tonelli prenderanno la parola Luca Cesari (direttore dell'Accademia di Belle Arti di Urbino), Alessandro Giovanardi (docente di Arte Sacra e Iconografia all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Rimini-San Marino-Montefeltro), la ricercatrice dell'Università di Urbino Elisa Lello, Ivano Scotti, nonchè Maurizio Pallante e Paolo Piacentini. Modera Patrick Wild, avvocato, consigliere comunale Santarcangelo di Romagna e Unione Valmarecchia.