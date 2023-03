San Giovanni: tenta di accoltellare la moglie del nipote. Pensionato arrestato

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 16:14 - 27 Marzo 2023

Tentato accoltellamento a San Giovanni in Marignano.

Un 70enne, meccanico in pensione, è stato arrestato dai carabinieri per aver tentato di accoltellare la moglie del nipote, venerdì mattina a San Giovanni in Marignano. Le litigate tra i due, secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri e dal legale difensore del 70enne, l'avvocato Cinzia Bonfantini, erano molto frequenti. L'anziano, con problemi di salute legati ad un vecchio ictus e al diabete, qualche mese aveva denunciato la moglie del nipote per minaccia e danneggiamento. Il 70enne a sua volta è indagato per un presunto abuso sessuale sulla nipote, la figlia della presunta vittima del tentato omicidio. Venerdì mattina quindi per motivi banali, c'è stata l'ennesima sfuriata terminata quando il pensionato ha preso un coltello con una lama da 20 centimetri e ha tentato di colpire la donna. Nessuno dei colpi è andato a segno grazie alla prontezza della donna che ha parato i fendenti con la sua borsetta. Dopo la lite, la donna ha chiamato i soccorsi ed è andata in ospedale dove i medici le hanno assegnato una prognosi di tre giorni per ansia.

Il pensionato in preda alla rabbia subito dopo l'aggressore si è allontanato da casa diretto alla stazione ferroviaria, dove - come ha raccontato al suo legale - voleva farla finita gettandosi contro un treno. Accompagnato dalla sorella e dal cognato dai carabinieri è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio e atti persecutori. Oggi è stato interrogato dal Gip che ha convalidato il fermo disponendo la detenzione in carcere.