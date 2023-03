'Non rispetta la mia proprietà' e tenta di accoltellare la vicina

Cronaca

Cattolica

| 12:00 - 27 Marzo 2023

Tenta di accoltellare la vicina di casa per questioni legate ai confini. Un uomo italiano residente a Cattolica è stato sottoposto a fermo per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. I fatti risalgono a venerdì scorso. Nella mattinata i due vicini di casa, per vecchie questioni legate alle proprietà, hanno iniziato a litigare. La situazione è precipitata nel giro di poco con l'uomo che ha tentato di ferire la vicina più volte con un coltello da cucina. La donna, con protenzza di riflessi, è riuscita a proteggersi con la propria borsetta senza subire danni.

L'uomo è subito scappato facendo perdere le proprie tracce. I Carabinieri di Cattolica lo hanno trovato in stazione dopo alcune ore mentre cercava di prendere un treno.

I militari lo hanno portato in caserma ricostruendo poi la vicenda. L'uomo è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio e atti persecutori. Si trova in carcere a Rimini in quanto, in questa fase di indagine, sono emersi gravi indizi ed il concreto pericolo di fuga.