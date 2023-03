Basket C Silver, Dulca Santarcangelo passa a Castelnuovo (64-85)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:19 - 27 Marzo 2023

Sfida esterna per la Dulca Santarcangelo impegnata nell’ostico campo di Rebasket Castelnuovo.

Coach Bernardi senza il lungo Saltykov e Macaru, entrambi fermi ai box. Nel quintetto clementino allora è James a partire titolare insieme a Rivali, Mulazzani, Buzzone e Rossi.

Il ritmo basso nei primi minuti di gioco che premia gli Angels che si portano subito sul 6-0. A muovere la retina per i padroni di casa dopo il Time-Out è Rovatti. Mulazzani risponde e Santarcangelo continua a macinare gioco. I padroni di casa insaccano 3 triple consecutive e con un tap-in vincente all’ultimo secondo del primo quarto si portano sul meno 4. 22-26 con un super Mula da 16 punti.

Rebasket continua con la difesa zona fronte pari punita dal solo Buzzone e in attacco riuscendo a trovare continuità impatta sul punteggio di 29 pari e costringe Bernardi al time out. Sono però i padroni di casa a mettere il naso avanti. Rientra in campo Mulazzani a riprendere le redini dell’attacco gialloblu piazzando la tripla del +3 dopo che James aveva impattato sul 31 pari. Si sblocca anche il capitan Pesaresi dalla lunga distanza. Al termine del secondo quarto confusione in campo. Rivali ruba e si invola in contropiede salvo poi essere steso e costretto a lasciare il campo. Si va all’intervallo con il punteggio di 39-44.

Al rientro dagli spogliatoi buona la partenza per gli Angels. In cabina di regia Bernardi schiera Pesaresi con Rivali in panchina in via precauzionale. Gli Angels allungano sul +14 e Rebasket ricorre al talento del solito Rovatti che riporta i suoi a due possessi di distanza prima della fine del terzo quarto.

Rebasket si porta ad un possesso e quindi è il capitano Pesaresi a mettersi la squadra sulle spalle e piazzare un parziale di 5-0 che permette alla Dulca di riportarsi sul più 8. Castelnuovo ricorre al time-out. Al rientro dopo una breve reazione degli Emiliani l’inerzia è tutta per Pesaresi e Bedetti che fanno volare Santarcangelo sul +18 giocando un quarto quarto sontuoso.

Negli ultimi minuti di gioco Bernardi decide di far riposare i due senior dando spazio a Benzi, Bonfè e Panzeri.

Buona prestazione per tutta la squadra di coach Bernardi. Mulazzani si dimostra in gran forma, Dario Rossi e James fanno un lavoro sontuoso e rimbalzo e grazie all’esperienza dei senatori Pesaresi e Bedetti Santarcangelo strappa il referto rosa. Prossimo incontro sabato 1 aprile a Medicina prima della sosta di Pasqua.



Rebasket Castelnuovo: Amadio 13, Bertolini ne, Rovatti 15, Bovio 9, Coradeschi 4, Petrolini 13, Mursa 8, Piccinini 2, Cattellani, Bertozzi, Vezzali. All. Casoli



Dulca Santarcangelo: Mulazzani 24, Pesaresi 16, Rivali 3, Buzzone 9, Bedetti 14, James 10, Rossi 6, Mari 2, Bonfè 1, Benzi, Panzeri. All. All. Bernardi, Ass Evangelisti.



Parziali: 22-26;39-44;50-56, 64-85