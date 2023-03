Riccione ospita incontro di formazione dell'Inner Wheel Italia

Attualità

Riccione

| 16:37 - 25 Marzo 2023





Lilly Pasini, governatrice del Distretto 209 - Inner Wheel Italia, sceglie nuovamente Riccione, con il supporto dell’IW Club di Riccione, per l’incontro di formazione che si svolgerà Domenica 26 Marzo prossimo presso l’Hotel Lungomare.



All’incontro saranno presenti le delegate votati all’Assemblea Generale Nazionale che si svolgerà a Roma il 11-13 Maggio per il rinnovo del Regolamento IW Italia. L’Inner Wheel Associazione Internazionale ha una riccionese alla guida del Distretto per la prima volta. L’importante appuntamento vedrà una folta rappresentanza di delegate dei 41 Club del Distretto 209 e sarà l’occasione per dibattere ed approfondire le tematiche che dovranno essere riferimento per i prossimi anni, "per essere al passo con le nuove sfide che impongono cambiamenti e regole nuove".